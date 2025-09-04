„Рейдиохед“ тръгват на турне след 7-годишно отсъствие

След лято, белязано от събирането на „Оейзис“ 15 години след раздялата им, още една популярна британска рокгрупа – „Рейдиохед“ (Radiohead), се готви да се завърне на сцената след 7-годишно отсъствие, съобщи Асошиейтед прес.

Вокалистът Том Йорк, китаристът и клавирист Джони Грийнуд, китаристът Ед О'Брайън, басистът Колин Грийнуд и барабанистът Фил Селуей са панирали 20 концерта в пет града в Европа – Мадрид, Болоня, Лондон, Копенхаген и Берлин, през ноември и декември. Те ще имат по четири изяви във всеки от тях.

Регистрацията за билети стартира в петък на Radiohead.com и ще продължи точно 60 часа. Редовната продажба на билети ще започне седмица по-късно, на 15 септември.

„Рейдиохед“ за последно бяха на турне през 2018 г., за да промоцират албума си от 2016-а A Moon Shaped Pool. Засега все още не е ясно дали музикантите подготвят ново издание с оригинални песни, но по-рано този месец Том Йорк и колегите му обявиха излизането на концертен албум, озаглавен Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009, планирано за 31 октомври.

"Миналата година се събрахме да репетираме просто за удоволствие. След 7-годишна пауза беше наистина хубаво да изсвирим песните отново и пак да се свържем с музикалната идентичност, която се е запечатала дълбоко в нас петимата", коментира Фил Селуей в сряда в публикация в официалния акаунт на групата в Инстаграм. Той посочва, че засега планират само тези дати, но никой не знае "докъде може да доведе всичко това".

Музикантите за последно свириха на финала на турнето си Moon Shaped Pool в САЩ през 2018 г., след като бяха хедлайнери на фестивала в Гластънбъри предходната година. В края на миналата година обаче Том Йорк заяви пред австралийската радиостанция Triple J, че не е запознат с планове за скорошно завръщане на „Рейдиохед“ на живо, независимо от желанието на феновете. „Без да обиждам никого…, но мисля, че сме си заслужили правото да правим онова, което ни дава смисъл, без да се налага да се обясняваме или да бъдем отговорни за историческата представа на някой друг за това какво трябва да правим“.

През март тази година обаче проницателни фенове забелязаха, че „Рейдиохед“ са регистрирали ново дружество с ограничена отговорност (LLP) с етикет RHEUK25, като всичките петима членове на групата са посочени като длъжностни лица. След това те разиграха на благотворителен търг в полза на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис четири билета за „концерт на „Рейдиохед“ по ваш избор“, което предполагаше, че концертите са на хоризонта, припомня Би Би Си. Албумът на групата Hail to the Thief (2003) тази година беше „ремиксиран“ с Шекспировия „Хамлет“ за театрални представления в Манчестър и Стратфорд на Ейвън. А миналата седмица песента Let Down от суперуспешния им албум от 1997 г. OK Computer влезе в класацията на „Билборд“ в САЩ 28 години след издаването й, като стана „вайръл“ в TikTok.

„Рейдиохед“ са британска алтърнатив рокгрупа, създадена през 1985 г. в престижния Оксфордски университет. До 1992 г., когато приемат сегашното си име, са известни като On a Friday. Записали са девет студийни албума, от които са продадени над 40 милиона копия по целия свят.

В годините след последното си турне членовете на "Рейдиохед" бяха заети с различни проекти. Том Йорк и Джони Грийнуд сформираха група "Смайл", която издаде три албума. Братът на Джони - Колин Грийнуд, се присъедини към групата на Ник Кейв. О'Брайън издаде дебютния си соло албум Earth през 2020 г., а през 2023 г. Селуей се завърна с трети самостоятелен албум, озаглавен Strange Dance.