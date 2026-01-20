Медия без
С „Прозорец“ на Анна Денева пътуваме по света без билет

Първа самостоятелна изложба на младата художничка се открива в галерия „Сердика“

Днес, 16:10
"Тасос" - картината, избрана за плаката на изложбата "Прозорец".
"Тасос" - картината, избрана за плаката на изложбата "Прозорец".

Изложба живопис на младата художничка Анна Денева, наречена „Прозорец“, представя столичната галерия „Сердика“ на ул. „Цар Самуил“ 90Б – арт пространство в обновената част на Женския пазар в столицата. Вернисажът е днес, 20 януари, от 17.00 до 20.00 часа, а картините ще останат на вниманието на ценителите до 7 февруари.

„Обръщаме внимание на света около себе си най-вече когато сме на път. Именно тогава си позволяваме да отделим време за визуално любопитство. Надникваме през прозореца на хотелската стая, музея или ферибота, погледът ни се задържа върху сградите по улицата или върху гледката през прозореца на колата. Толкова познато усещане, което обаче всеки път е различно. Моменти, богати на нюанси, носещи свои настроения и сюжети“, споделя наблюденията си художничката.

Идеята на изложбата „Прозорец“ е именно в тяхното улавяне и предаване. Композиции с „рязане на живо“, липса на рамкиране и разнообразни формати – всеки образ като през прозорец ни разкрива нов свят. А тези светове са наситени с цветност и игра на светлина и приканват зрителя към вълнуващо пътуване, дори без да напуска мястото си.

Анна Денева е родена на 30 юни 1998 г. в Асеновград, но юношеството ѝ е свързано с Пловдив. Завършила е Националната художествена академия, специалност „Плакат и визуална комуникация“, при ректора проф. Георги Янков през 2021 г. Има и магистърска степен по рекламен мениджмънт и визуален брандинг от Нов български университет. В CV-то ѝ вече има участия в редица колективни изложби, носителка е на първа награда в студентската категория на конкурса за плакат „Пази семейството си на пътя“.

Ето какво разказва с няколко думи за себе си талантливата Анна: „Поех по пътя на дизайна, но живописта остана неразделна част от моите творчески търсения. Започнах в школа по рисуване в родния Асеновград, след това изучавах компютърна графика в Пловдив и образованието ми естествено продължи в Художествената академия в София. Професионалният ми опит е свързан с различни сфери на дизайна, включващи графичен дизайн, рисуване във виртуална реалност, както и разработване на интерактивни обучителни курсове и потребителско преживяване“.

Въпреки всекидневното дигитално изразяване на идеи, желанието на художничката за традиционна работа с боя не е намаляло, а, според собствеите ѝ признания, напротив – засилило се е, тъй като ѝ дава възможност да предаде емоция, която е по-сурова, естествена и достъпна. Свидетелство за това са и картините от изложбата „Прозорец“, които ни позовляват да погледнем към непознати пейзажи или да видим по нов начин града, в който живеем…

"Лефкада"
"Палеокастрица", о. Корфу
"Закинтос"
"Флоренция"
"Лисабон"
"Лефкада"
