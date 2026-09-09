Поля Станчева ще оглави Българския културен институт в Лондон

Бившата шефка на Българското национално радио Поля Станчева спечели конкурса за директор на Българския културен институт в Лондон. На второ място е класирана актрисата и журналист Искра Ангелова, а на трето – Миглена Рогачева-Велева, сътрудник в института. Това става ясно от публикация в сайта на Министерството на културата.

Конкурсът бе обявен през януари тази година, като позицията е с 4-годишен мандат. Директор на БКИ – Лондон, от основаването му през 2011 г. досега бе Светла Дионисиева. Тя е завършила драматична режисура в Прага и актьорско майсторство в НАТФИЗ, припомня БТА.

Поля Станчева е родена на 22 юли 1957 г. През 1982 г. завършва лингвистика в Москва с английски, руски и шведски език. От 1983 до 1987 г. работи в БНР като сътрудник в Младежка редакция. В периода 1987 - 1991 г. е редовен аспирант и асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на електронните медии на тема „Езикът на радиото и телевизията в периода на преход“. През 1992 г. издава книгата си „Демократизация и интелектуализация на електронните медии“.

През 1993 г. Поля Станчева специализира телевизионна журналистика в Би Би Си, а през 1993 - 1994 г. – „Публична администрация“ в Университета на Лайден, Нидерландия. От 1993 до 1997 г. работи като журналист в направление „Новини и публицистични предавания“ на Българската национална телевизия. От 9 юни 1997 г. до 13 септември 2000 г. оглавява дирекция „Връзки с обществеността и медиите“ на 38-ото Народно събрание, а непосредствено след това до 28 май 2001 г. е програмен директор на БНР.

На 28 май 2001 г. Станчева е избрана от Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ) за генерален директор на БНР с 3-годишен мандат. През юни 2004 г. е преизбрана за втори мандат, като заема поста до 29 май 2007 г. В периода 2007 - 2011 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. През 2020 г. отново заема поста програмен директор на БНР.

Поля Станчева е сред авторите на сборника „БНР и БНТ между държавата и обществото от 1989 до 2015“. Автор е на документалните филми „10 януари“, „От града към света“, „България и Международният валутен фонд“, „И стигнаха до края на света“ и др. През 2015 г. документалният филм „Олово срещу словото“ печели наградата за журналистика „Сирак Скитник“ на БНР. Филмът е посветен на 80-годишната история на медията. През 2019 г. тя създава и документалния филм за регионалните радиостанции „От града към света“.