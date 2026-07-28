POLY документира затъването на света в пластмасови отпадъци

Галерия „Синтезис“ представя изложбата POLY на шведския фотожурналист Олоф Ярлбро с куратор Мартин Шибли. Откриването е на 30 юли от 18.30 часа в салона на бул. „Васил Левски“ 55 в присъствието на автора и куратора, а от 19.00 часа в изложбата ще се състои тур с тях.

Между 2017 и 2023 година Ярлбро пътува до Виетнам, Индонезия, Филипините и Индия, за да документира глобалното замърсяване с пластмаса. Проектът показва как жителите на тези страни са изложени на последиците от замърсяването и как за някои от тях пластмасата се превръща в източник на препитание.

Всяка година в света се произвеждат приблизително 400 милиона тона пластмаса. POLY е съкращение на polyethylene – най-разпространения вид пластмаса. Думата се използва разговорно от събирачите на отпадъци в различни държави. Далеч не цялото произведено количество се рециклира, а пластмасовите отпадъци променят и отравят природата. Всяка година най-малко 8 милиона тона пластмаса попадат в океаните. Очаква се производството ù да продължи да нараства, а заедно с него – и замърсяването на океаните и природната среда.

Серията POLY се оформя от предишни проекти на Ярлбро в изброените страни. Той забелязва сходства в начина, по който пластмасата присъства във всички тях. Макар голяма част от населението на тези държави да е повишило стандарта си на живот, нарасналите обществени ресурси все още не се влагат достатъчно в инфраструктура за рециклиране. Вместо това пластмасата се натрупва в покрайнините на градовете и в райони, където хората всекидневно се борят за оцеляването си. Същевременно живеещите там се превръщат в масови потребители на опаковки за еднократна употреба. За хората, които събират, сортират и препродават пластмасата, тя представлява и възможност за препитание.

В серията POLY Олоф Ярлбро използва способността си да печели доверието на хората и умението си да разказва историите им за живота в периферията и за последиците от глобалната икономика. Така фотографът изгражда по-широка перспектива към съвременния свят, към начина, по който използваме земните ресурси и средствата за производство, и към глобалния кръговрат, свързващ различни континенти и обществени прослойки.

Олоф Ярлбро е международно признат шведски фотожурналист, който живее и работи между Хелзингборг и София. Известен е със суровия и непосредствен начин, по който документира глобални конфликти, социални несправедливости и екологични кризи.

Ярлбро е роден през 1978 г. в Хелзингборг, Швеция. Учи фотожурналистика в Международния център по фотография (ICP) в Ню Йорк и във Факултета по кино и телевизия към Академията за сценични изкуства в Прага (FAMU). В продължение на повече от две десетилетия той изгражда своя разпознаваем подход към визуалния разказ, основан върху продължително присъствие на място и поставяне на фокуса върху човека.

Сред най-значимите фотокниги на автора са Syria: The War Within (2013), която включва кадри от ожесточените сражения край град Алепо, Tokhang – The Philippine Drug War“ (2021), посветена на водената от президента на Филипините кампания срещу наркотиците, и последната – Poly (2024). През целия период на изложбата в София трите издания ще могат да бъдат закупени на специална цена от ФотоСинтезис.

Това е втората изложба на Олоф Ярлбро в галерия „Синтезис“, след като през 2013-а той представи там сeриите си, посветени на гражданските войни в Сирия и Непал. Ще може да бъде разгледана до 26 септември, а на 17 септември от 18.30 часа е предвидена среща-разговор с шведския майстор на обектива.



Изложбата POLY е продуцирана от Dunkers kulturhus с подкрепата на Шведския комитет за стипендии в областта на изкуствата, Шведския съвет по изкуствата и Община Хелзингборг и се представя с подкрепата на ФотоСинтезис. Събитието е част от програмата, посветена на 20-годишнината на ФотоСинтезис и 17-ото издание на фестивала „Месец на фотографията“.