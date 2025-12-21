Писателят Лий Чайлд: Трилърите трябва да се изучават в училище

Трилърите трябва да станат част от учебната програма, защото прекалено голяма част от литературата, която сега се преподава в училищата, отблъсква децата от четенето, смята прочутият британски писател Лий Чайлд, цитиран от Guardian.

Лий Чайлд е известен с поредицата си романи за бившия американски военен полицай Джак Ричър, които благодарение на „дзен“ професионализма и дедуктивната си логика всеки път надхитрява противниците си. Те са преведени на 27 езика, издавани са в 35 държави и са продадени в повече от 100 милиона екземпляра по целия свят, така че той е напълно наясно с темата за литературните интереси на аудиторията. „Напълно разбирам, че преподавател по английски език, който е учил в университет, обича литературата и иска да представи големите шедьоври пред учениците. Но това е прекалено много за децата“, казва той. Това става още по-голям проблем заради социалните медии. „Сега всичко е толкова фрагментирано, спешно и забързано, че кога ще имаш време да седнеш и да четеш?!“, коментира писателят.

Според него трилърите трябва да бъдат включени в учебната програма и в училищните библиотеки. „Трябва да имате всичко, което е завладяващо и което привиква хората към четенето. После, разбира се, можете да преминете към по-изтънчените неща, но не започвайте с тях“, съветва Лий Чайлд.

Изказването си той прави в затвора в Донкастър, където провежда срещи с лишени от свобода в рамките на образователна програма, която се надява да се превърне в национална. Мнозина от тези хора са били отблъснати от четенето именно в училище, констатира авторът. И препоръчва на присъстващите да започнат да пишат за себе си: „Моите книги са за Джак Ричър, но всъщност са за мен. Той е това, което искам да бъда, което искам да правя, как бих живял, ако можех“, обяснява Лий Чайлд.

Писателят обяснява, че затворниците често са хора, „изплашени от големите литературни произведения“ по време на формалното си образование, и че всички са се възползвали от семинара, който води. „В идеалния случай искахме да направим деня на всички малко по-лесен в затворническия свят. Разбрахме, че ако четат цял ден или имат задача да пишат, атмосферата е много по-спокойна, всички се чувстват по-добре“, казва той. Чайлд вярва, че повишаването на грамотността ще помогне за намаляване на повторно извършваните престъпления и че всеки човек дълбоко в себе си иска по-сигурно и безопасно общество. Той подчертава, че проектът не е свързан с меко отношение към престъпността. „Аз не съм мек човек. Аз съм напълно практичен и това е изцяло практична работа“, обобщава писателят.

Авторът на трилъри Лий Чайлд, с рождено име Джим Грант, е роден на 29 октомври 1954 г. в Ковънтри, Англия. По-малкият му брат Андрю Грант е също писател на трилъри. Грант завършва с отличие право в Университета в Шефилд през 1977 г., като по време на следването си е играл в университетския театър. През 1998 г., след излизането на първия му роман, Джим Грант се мести със съпругата си Джейн (природозащитничка, за която е женен от 1975 г.) и дъщеря си Рут в Манхатън, Ню Йорк, което е негова стара мечта. През 2009 г. той е избран за президент на Асоциацията на писателите на криминални романи в САЩ. Писателят обаче отново се премества във Великобритания след преизбирането на Доналд Тръмп за президент.

Сред най-известните романи на Чайлд за полицая Джак Ричър са „Труден за убиване“, „Смъртоносна жега“, „Сметки за разчистване“, „Утре ме няма“, „Време за умиране“, „Аферата“, „Не се връщай“, „Едно на милион“, „По-добре мъртви“ и др. Издателство „Обсидиан“ е представило близо 30 от тях на българския литературен пазар. Много от заглавията в поредицата са филмирани.