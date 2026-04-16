Пианото на маестро Пламен Цветанов ще звучи с мелодии от театъра и киното

Концертът спектакъл във Военния клуб съчетава музика, анимация, драматичен, куклен и воден театър

16 Апр. 2026
Младият маестро Пламен Цветанов има солидна творческа биография като композитор и пианист.
Концерт спектакъл „Диалози с музиката“ ще се състои на 25 април от 19.00 часа в зала „Музикална“ на Централния военен клуб в столицата. Синтетичният спектакъл съчетава изпълнения на живо на пиано, вокални изпълнения, откъси от театрални спектакли, анимация, миниатюри с кукли, демонстрация на уникален воден театър.

Форматът представя музиката като основен елемент в театъра и киното. Базиран е върху авторски произведения на един от най-изявените съвременни български композитори на филмова и театрална музика – маестро Пламен Цветанов. Той има в биографията си музика за повече от двадесет театрални постановки, осемнадесет анимационни филма, един игрален филм – „Хиндемит“ на режисьора Андрей Слабаков, късометражни филми и няколко мюзикъла. Носител е на редица престижни награди от национални и международни конкурси за пиано и композиция, сред които и Гран при за изключителен талант и артистизъм от музикален конкурс в Париж. Пламен Цветанов е единственият композитор в света, писал авторска музика за уникалното изкуство на водния театър.

В концерта спектакъл са включени авторски композиции на Цветанов от филми по сценарии на Хорхе Букай, Станислав Стратиев, Андрей Слабаков. В шоуто ще участват талантливите певци и артисти Боряна Йорданова, Момчил Степанов, Теодор Койчинов, Мирослав Цветанов, водеща ще бъде Василка Сугарева. Сценарият е на Диляна Николова, режисурата – на Роза Николова.

Пламен Цветанов е роден на 8 януари 1986 г. в София. Първите си уроци по пиано получава от проф. Милена Куртева. През 2004 г. завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ със специалност пиано в класа на Илия Лозанов, а през 2009 г. придобива магистърска степен по пиано в Националната музикална академия „Панчо Владиеров“ в класа на Теодора Несторова.

Събитието „Диалози с музиката“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

