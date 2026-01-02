Откриха мъртва дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс в хотел в Сан Франциско

Виктория Кафка Джоунс – 34-годишната дъщеря на актьора Томи Лий Джоунс, е намерена мъртва в луксозния хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско в ранните часове на Нова година, съобщи сайтът за новини от света на шоубизнеса TMZ. Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е откликнала на повикване за медицинска помощ в хотела на „Мейсън Стрийт“ в 2.52 ч. сутринта. Пристигналите парамедици от спешната помощ са установили на място смъртта на млада жена. Полицията и съдебният лекар също са присъствали, а причината за смъртта не е установена.

Трагичното разкритие е било направено от гост на хотела, известен в града с дългата си история. Говорител на полицейското управление в Сан Франциско заяви, че полицаите са отговорили на повикване около 3.14 ч. сутринта и са се срещнали с лекарите, които вече били обявили младата жена за мъртва. Медицинският експерт е провел разследване, но подробностите по случая все още са следствена тайна. Внезапната загуба повдигна трудни въпроси за това какво е довело до смъртта на Виктория, особено след като властите твърдят, че не е имало непосредствени признаци за насилие, отбелязват източници.

Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била намерена да лежи на земята на 14-ия етаж на хотела рано сутринта на Нова година. Информатор съобщава пред Daily Mail, че гост на хотела първоначално е помислил, че младата жена може би е пияна, и е предупредил персонала. Служителите бързо осъзнали, че тя не реагира и веднага започнали CPR тест, докато се обаждали за спешна помощ.

Според вътрешен човек, по тялото на Виктория не е имало следи от травми, а полицията не е открила никакви принадлежности за употреба на наркотици. Властите също така са заявили, че няма индикации Виктория сама да е сложила край на живота си, което оставя много въпроси без отговор за това как се е озовала на 14-ия етаж. Разследващите все още не бяха установили дали дъщерята на Томи Лий Джоунс е била регистриран гост в хотел „Феърмонт“. Говорител на полицейското управление в Сан Франциско помоли всеки, който има информация, свързана със смъртта на Виктория, да се свърже с тях.

Според New York Post, Виктория е имала проблеми със закона три пъти по-рано през 2025 г. През април тя е арестувана в окръг Напа за възпрепятстване на полицай, под влияние на забранени субстанции и за притежание на наркотично вещество. Тя е задържана отново през май в окръг Санта Круз и през юни в окръг Напа по обвинения в домашно насилие/злоупотреба с възрастни хора. По-късно е освободена под гаранция.

Виктория е родена на 3 септември 1991 г. и е дете на Джоунс и втората му съпруга Кимбърли Клоули, с която актьорът е бил женен от 1981 до 1996 г. Тя има и по-голям брат, 43-годишния Остин. Актьорът няма деца от другия си брак.

Томи Лий Джоунс е холивудска мегазвезда – участвал е в хитови продукции като „Мъже в черно“, „Беглецът“, „Няма място за старите кучета“, „Батман завинаги“ и др., припомня БТА.

Като дете Виктория се е появявала в няколко филма, включително малка роля в „Мъже в черно II“ (2002), епизод от 2005 г. на сериала „Самотно дърво на хълма“ (One Tree Hill) и в „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, режисиран от баща й. Като възрастна тя вече не се е занимавала с актьорство, но от време на време е придружавала Томи Лий Джоунс на светски събития. Известният актьор в интервюта винаги е говорил много ласкаво за дъщеря си, с която са били близки.