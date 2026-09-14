Израел заплашва режисьорите на филм за Газа с отнемане на гражданство

Израелският документален филм "Наза" (NAZA) за цивилните жертви във войната в Газа предизвика остра вълна от недоволство в страната, след като преди дни бе отличен със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция. Той разгневи висши държавни служители и дори доведе до призиви за отнемане на израелското гражданство на авторите му Ювал Абрахам и Рахел Сор.

Премиерът Бенямин Нетаняху обвини създателите на филма в подстрекателство и антисемитизъм, докато началникът на израелската армия се зарече да издири военнослужещите, сътрудничили на проекта. Министърът на културата Мики Зохар призова в понеделник за отнемане на гражданството на двамата режисьори Абрахам и Сор. Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир поиска от военната прокуратура да разследва потенциално изтичане на класифицирана информация във филма. "Това е опасен опит да ни се отнеме легитимното право да се защитаваме срещу най-жестоките ни врагове", посочи Замир.

Заснет при изключителна секретност в продължение на три години на покривите на Тел Авив през нощта, "Наза" представя свидетелствата на 24 израелски военни източници, включително разузнавачи и войници. Те разкриват детайли за войната в Газа и за това, което определят като системно избиване на палестински цивилни граждани.

Във филма се твърди, че Израел използва изкуствен интелект за идентифициране и бомбардиране на потенциални цели на екстремистката групировка "Хамас" в Газа - често с пълното съзнание, че при подобен удар вероятно ще загинат много цивилни. Израелската армия признава, че използва ИИ за идентифицирането на целите, но уверява, че окончателното решение преди нанасянето на удар се взима от човек.

Положителните реакции спрямо филма във Венеция отприщиха вълна от недоволство сред водещи израелски политици и военни представители, много от които определиха "Наза" като антиизраелски проект, в който липсва обективност. Всички те признаха, че не са гледали филма.

Нетаняху, членовете на неговия кабинет, както и опонентите на премиера на ключовите избори следващия месец, подложиха лентата на остри критики, описвайки я като антисемитска и част от по-широка кампания за уронване престижа на Израел.

Филмът е копродукция на вестник "Гардиън" и Джонатан Глейзър - създател на отличения с "Оскар" през 2023 г. "Зона на интерес", и е вторият документален проект на Абрахам и Сор. Проектът е продължение на документалния им филм "Няма друга земя" (No Other Land), отличен с "Оскар" през 2025 г.

"Наза" все още не е достъпен за широката публика. Създателите му възнамеряват да търсят разпространение в Израел, Европа и САЩ.

В интервю за журналиста Равив Друкер по израелския Канал 13 Ювал Абрахам заяви, че атаките срещу него и Сор показват защо много от участниците във филма са искали да останат анонимни. Режисьорът защити начина, по който са проверени описаните във филма събития и събраните свидетелства. Той също така изрази недоумение защо израелските журналисти са направили толкова малко за разследването на смъртните случаи сред цивилното население и правилата за водене на бойни действия от страна на армията по време на войната. "Много войници ми казаха, че са чакали възможност да говорят за това", добавя той, цитиран от АП.