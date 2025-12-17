Експанзионистът Албино Пити пали цветни експлозии в сърцето на София

Албино Пити рисува с изключителна бързина и размах на четката, а в абстракциите му всеки наблюдател може да открие различни асоциации.

Изложба живопис на италианския художник Албино Пити се открива днес от 18.30 ч. в столичното архитектурно студио Interior Dada Showroom на ул. „Иван Денкоглу“ 2. Експозицията е озаглавена „Експанзионизъм“ и представя произведения, демонстриращи едноименното течение в изобразителното изкуство, чийто съосновател е Албино Пити. В селекцията са включени работи с различни формати, които подтикват зрителя да преоткрие красотата на природата чрез света на абстракцията, отбелязват домакините на събитието.

Албино Пити е съвременен италиански абстракционист, който в края на 80-те години на ХХ век поставя началото на направлението експанзионизъм. Основен акцент в неговата художествена практика е жестовото полагане на боята върху платното, което, по думите на автора, наподобява светкавица и цели „улавяне на цветните облаци“ и постигане на усещане за експлозия. Живописецът създава своите картини с изключителна бързина и замах на четката.

Албино Пити започва да рисува на 7-годишна възраст. Според собствените му признания, когато е 13-годишен, за развитие на страстта му към изобразителното изкуство особено повлиява срещата му с австрийския експресионист Оскар Кокошка. На 17 години младежът се запознава с творец, който прави копия на стенописите на една малка църква в италианската провинция – той се оказва прочутият Джорджо де Кирико. Майстор на сюрреалистичното и абстрактното, на фантасмагории като от сънищата, и до днес Пити твърди, че преди да се занимава с абстрактна живопис, един художник трябва да овладее тънкостите на касическото рисуване.

Албино Пити е възпитаник на художествените училища в Ротердам и Амстердам, на съвременната холандска школа. Ученик е на Георг Пийлман. Негови творби са излагани в Италия, Франция, Швейцария, Белгия, Германия, Австрия, САЩ, Испания, Югославия, Словакия, България, Португалия, Люксембург, Монако, Нидерландия, Обединените арабски емирства, Сан Марино, Канада, Англия, Индонезия, Мароко, Швеция, Дания и други страни.

През 2010 г. в Ротердам Албино Пити основава международната артистична група Art, world, force, обединяваща художници от различни държави. Неговите творби са представяни в редица изложби и форуми в Европа и по света. Пити членува още в италианските художествените групи Transvisionismo и Gruppo Aniconismo Dialettico (GAD), основана в рамките на Панаира на изкуството в Болоня, на AIAPI – Международната асоциация на пластичните изкуства, и др. Авторът има множество индивидуални и колективни изложби, както и десетки пърформанси, по време на които любителите на изкуството могат да се запознаят с него и да се докоснат до философията и начина му на рисуване. От няколко години Албино Пити живее и работи в България.

Изложбата „Експанзионизъм“ е част от инициативата „Четвъртък вечер в края на месеца“ на арт обединението „Посока Самуил“, включващо 15 галерии и културни пространства в района на улиците „Цар Самуил“, „Солунска“, „Гладстон“ и съседни локации в центъра на София, които ще приемат посетители с удължено работно време в последния четвъртък преди коледните празници – 18 декември.