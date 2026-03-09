Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър I Батенберг беше получено днес в Държавна агенция "Архиви", съобщи БНТ, пред чиито камери то бе отворено. Това е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в българските архиви – до този момент тук е нямало личен фонд на княз Александър I Български (Александър Йозеф фон Батенберг). Дарението е направено от съпруга на правнучката му – Михаел Грьолер.

Документите са били предадени лично на председателя на ДА „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев във Виена от Грьолер, който е един от наследниците на фамилията Хартенау-Батенберг. Основна заслуга за придобиването на новия фонд от страна на българската държава има и историкът проф. Румяна Конева – директор на Българския културен институт във Виена, осъществила контакта с Михаел Грьолер през 2019 г., когато Министерството на културата закупи масления портрет на княз Александър І Батенберг, припомнят от агенцията. Фондът на княз Батенберг е под № 2162К и е първият регистриран за 2026 година с днешна дата.

Най-ценното в дарението е държавният печат на княжеството, с който Александър Батенберг като глава на българската монархия е подпечатвал важните държавни документи от времето на управлението си. Особен интерес представлява и монограмът на княз Александър.

Княз Александър Батенберг е имал две деца – Асен и Цветана фон Хартенау. И двамата обаче нямат наследници. Асен осиновява децата на съпругата си и Михаел Грьолер е съпруг на нейната правнучка. Той се свързва с директора на нашия "Дом Витгенщайн" във Виена Румяна Конева и изразява желанието си да предостави на България предмети и документи на княз Александър Батенберг.

"Става дума за едно действително изключително значимо дарение, не само заради личността на княз Александър Първи, но и за разнообразния и изключително ценен характер на документите. Семейни и родови фотографии, които за първи път виждат бял свят, снимки от неговото участие в Руско-турската война, кореспонденция между него и вече новият княз Фердинанд", посочва председателят на ДА „Архиви“ доц. Михаил Грув пред камерата на БНТ при отварянето на кашона с дарението, получен днес от Виена.

Документите показват и че след абдикацията си княз Александър остава убеден българофил. Старае се да поддържа българския си език, кореспондира си с български държавници, както и с обикновени хора. Князът никога не подобрява отношенията си с Русия.

Сред по-интересните документи и предмети във фонда са още личният печат на княз Александър I; юбилеен плакет с метална инкрустация върху ахат на подписа на княза и двулицев монограм с неговия образ – на обратната страна – герб на Княжество България с текст „Александър I, първий царствующий княз на българите, победоносен обединител на Северна и Южна България“, 1885–1886 г.; семеен албум на фамилията Фон Хесен с детски и юношески снимки на княз Александър I и семейството му – с дървена подвързия с плюшена обшивка и метален обков; семеен албум на рода Хесен-Батенберг със снимки на представители на различни владетелски династии – с кожена подвързия с метален обков и родов герб; девет фотографии от посрещането на княз Александър I в България през 1879 г.; единадесет фотографии от участието на Александър Батенберг в Руско-турската война и снимки на българското опълчение, уточняват от ДА „Архиви“.

След научно-техническа обработка ценните документи ще бъдат предоставени в най-удобния и леснодостъпен вид на потребителите на архивна информация.