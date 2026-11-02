Български копродукции спечелиха пет награди в Анталия

Филмът на Йешим Устаоглу „Каквото остава“ – копродукция на Турция, Швейцария, Люксембург и България, получи четири награди от 63-тото издание на Международния кинофестивал „Златен портокал“ в Анталия. Журито с председател режисьорът Дервиш Заим присъди на „Каквото остава“ отличията за най-добри режисьор (Йешим Устаоглу), актриса (Ойкю Карайел), оператор (Кирил Проданов) и художник (Осман Йозджан и Гьоркем Джанболат). Ненапразно филмът бе сочен за един от фаворитите в националната програма на фестивала.

България е копродуцент и на спечелилия международния конкурс в Анталия филм „Луната е моят баща“ на грузинския режисьор Георги Овашвили. Филмът е копродукция на Грузия, Германия, България, Чехия, Люксембург и Турция с подкрепата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Продуцент от българска страна е Филип Тодоров („Уотърфронт“).

За България от изключителна важност е наградата за оператора на „Каквото остава“ Кирил Проданов, който се конкурира с мнозина големи майстори на камерата в Турция. Призът идва съвсем неслучайно: още след световната премиера на филма в конкурсната програма на Международния кинофестивал в Сан Себастиан, най-престижните издания за кино (Variety, The Hollywood Reporter, Screen Daily) не спестиха суперлативи за работата на българския оператор.

„... На фона на зашеметяващите пейзажи от дивата и затънтена Турция, заснети с великолепна детайлност от оператора Кирил Проданов, Елиф отново открива своята муза...“, отбелязва Variety.

„Операторът Кирил Проданов заснема тази красота в изящни широкоекранни панорами, като поставя Елиф в кадър на фона на заснежени пейзажи и мека естествена светлина. Въпреки, че е съсредоточен върху поетеса и музикант, филмът „Каквото остава“ набляга не толкова върху думите, които те изричат, колкото върху образите, които ги обкръжават... „, пише и The Hollywood Reporter.

„Операторската работа на Кирил Проданов притежава изключителна атмосфера и често е зашеметяваща – независимо от това дали заснема обширни пейзажи със скулптурна прецизност..., или ги обгръща в опияняващо импресионистично сияние, в което леещата се слънчева светлина превръща планини и равнини в псевдоабстрактни цветни полета. Той превръща и будното, любознателно лице на Карайел, често заснето в близък план, в загадъчен пейзаж само по себе си...“, казва се в рецензията на Screen Daily.

„Каквото остава“ е реализиран с подкрепата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, координатор на продукцията – Вихрена Нинова; в партньорство с Доли Медия Студио (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти – Борис Траянов, Лийт Ридли, гафер – Александър Бенев, главен гримьор – Росица Герасимова.

Филмът ще бъде представен премиерно в България със специална прожекция в програмата на 31-вия София Филм Фест през март 2027 г. Режисьорът Йешим Устаоглу ще изнесе майсторски клас, а изключителната актриса Ойкю Карайел ще бъде член на международното жури, обявяват организаторите на СФФ.