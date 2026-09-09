Автентични български носии отново гостуват в Париж след повече от век

Повече от век след представянето на български национални костюми на Всемирното изложение в Париж през 1900 г., оригинални наши носии от края на XIX и началото на XX век ще гостуват отново във френската столица в изложбата „По нишките на времето/Au Fil du Temps”, съобщават от Българския културен институт в Париж – инициатор и организатор на събитието, в чиято галерия то ще се състои.

Експозицията се открива на 11 септември и до 20 ноември ще представи 22 автентични празнични облекла, собственост на три частни колекции. Те са принадлежали на жени от различни етнографски области на България, както и от български общности извън днешните граници на страната: от Банат – днешна Румъния, от Егейска Тракия – днешна Гърция, и от Източна Тракия – днешна Турция.

Експонатите са сред редките запазени оригинални образци от периода след Освобождението през 1878 г., когато европейската мода постепенно навлиза в българските градове, но в селата носиите се използват още няколко десетилетия. Празничните облекла са били част от най-важните събития в живота – сватби, религиозни празници и големи семейни тържества. Изработени изцяло ръчно, те са грижливо пазени и предавани от поколение на поколение като семейна ценност, благодарение на което са съхранени до днес.

Първият показ на наши традиционни костюми в Париж от 1900 г. е бил част от българския павилион на Всемирното изложение във френската столица тогава. Експозицията е включвала носии от Националния музей в София, накити и различни текстилни материали.

Всички облекла, които ще станат експонати в предстоящата изложба „По нишките на времето/Au Fil du Temps”, са любезно предоставени от колекционерите Лилия Гетова, Даниела Димитрова и Антон Гудов, които от години издирват, събират и съхраняват това културно наследство, информират организаторите.