Анжелик Киджо е първата черна африканка на Алеята на славата

Петкратната носителка на музикална награда "Грами" Анжелик Киджо стана първата чернокожа африканка, удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Това бележи исторически момент за африканската музика. Киджо бе приветствана от филмови звезди и водещи фигури от музикалната индустрия, докато откриваше своята звезда на оживения булевард.

"Ние, африканците, не осъзнаваме какво сме дали на света", каза 66-годишната певица. "Без нас на тази планета нямаше да има музика."След като благодари на екипа и семейството си, Киджо запя, а присъстващите я слушаха в захлас, отбелязва АФП.

Angélique Kidjo has officially made history as the first African artist to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/YEi6Z91ApB — E! News (@enews) 19 август 2026 г.

Родената в Бенин певица изгражда международна кариера, която обхваща повече от 40 години и 18 албума. Освен че е обявена за една от 100-те най-влиятелни личности в света от списание "Тайм", тя е включена и в престижните класации на Би Би Си за 50-те най-емблематични фигури на Африка, както и на "Гардиън" за една от 100-те най-вдъхновяващи личности на планетата.

"Твоят пример издигна нашата световна музикална общност, а творчеството ти продължава да ни напомня, че музиката е нещо повече от забавление - тя е връзка между хората", приветства Киджо Харви Мейсън-младши - главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами". "Тази звезда е постоянен символ, тя няма да изчезне никъде и е признание за твоите постижения. Но твоето наследство живее в хората, които си докоснала, които си вдъхновила, в бариерите, които си разбила, и във връзките, които си създала по целия свят."

Актьорът Уилем Дефо похвали огромната енергия на Киджо на сцената: "Без никакво съмнение тя е най-неуморната жена в шоубизнеса." Според него обаче още по-впечатляваща е нейната отдаденост на хуманитарната дейност чрез фондацията ѝ "Батонга", която се стреми да образова момичетата и младите жени в Африка.

Анджелик Киджо имаше концерт в зала 1 на НДК в София през октомври 2010 г.