89-годишният Морган Фрийман покрива 100 г. от историята на блуса

Легендарният актьор Морган Фрийман издава албум, който обхваща 100 години от историята на блуса, съобщава АП. Агенцията разказва за любовта на носителя на "Оскар" към този музикален жанр и за това как се стигнало до идеята да бъде издаден подобен албум. Звездата от "Изкуплението Шоушенк", "Седем", "Амистад", "Момиче за милиони" и трилогията "Черният рицар" е почти връстник на жанра: той е на 89.

Преди 25 години Морган Фрийман бил в Кларксдейл в щата Мисисипи, когато група туристи го попитали къде могат да послушат блус. Музиканти имало в изобилие, но места, където да се свири - не. "Нямаше нито едно място, за което да гарантираме, че можеш да влезеш и да чуеш блус", спомня си актьорът. "Затова трябваше да го създадем." Фрийман и неговите бизнес партньори - тогавашният кмет Бил Лъкет и Хауърд Стовал - се вдъхновили да отворят блус клуб в града под името Ground Zero Blues Club. А съвсем наскоро те създават и Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience - пътуващ състав от блус музиканти, които съчетават любимия южняшки жанр с класически симфонични композиции. Този петък те издават и албум под същото име.

Актьорът участва в проекта като продуцент и разказвач, а не като изпълнител. Това е оставено на професионалистите - Тадж Махал, Keb' Mo', Шемекия Коупланд, Тиърни Джаксън, хора на Музикална академия "Стакс", лондонския оркестър Chineke! и много други.

Преди появата на албума пътуващите концерти на Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience се родили от една проста идея: как Фрийман и екипът му да представят тази музика пред света. Превръщането на живото изпълнение в албум означавало съкращаване на близо двучасово шоу до около 45 минути, разпределени в 12 песни, като същевременно се запази форматът. Албумът включва видео импресии, както и "кинематографичен разказ", предоставен от Фрийман и записан в клуба в Кларксдейл.

"Ние предлагаме музикална история, една 100-годишна хроника от 30-те години на миналия век до наши дни, която проследява еволюцията на блуса", казва съпродуцентът на проекта Ерик Майер.

Специфичният глас на Фрийман открива албума, описвайки жанра с истинска поезия, поднесена върху завладяващото и вълнуващо изпълнение на госпъл-блус класиката на Блайнд Уили Джонсън от 1927 г. Dark Was the Night, Cold Was the Ground. "Това е музика, която даде глас на един народ, на неговата болка, неговата надежда и неговата непреклонност", рецитира Фрийман. "Музиката не е просто мелодия, разбирате ли? Тя е памет, тя е история, грижливо съхранена във времето - ехото от изживени и изгубени животи, съкрушение и надежда, преплетени в едно. И никъде това не е по-вярно, отколкото в блуса."

Последното парче в албума е в изпълнение на Кийт Джонсън - родственик на блус легендата Мъди Уотърс. Джонсън прави кавър на песента I Lied to You на Рафаел Садик и Лудвиг Йорансон, включена в спечелилия "Оскар" филм "Грешници" от 2025 г.

Майер добавя, че техният проект за албум предхожда "Грешници". Той добавя, че режисьорът Райън Куглър му е казал, че блус клубът във филма е бил частично вдъхновен от Ground Zero Blues Club. В края на краищата действието във филма се развива именно в Кларксдейл. Но за тях е "прекрасно съвпадени", че и двете произведения имат силата да доближат блуса до широката публика.

И може би един ден Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience ще получи същите високи оценки от критиката, каквито получи и филмът, коментира АП. Албумът има право да се състезава за наградите "Грами" през 2027 г.

"Ще подадем кандидатури в множество категории", казва Майер. "Имаш ли място на рафта за трофеи, Морган?"

"Звучи ми доста добре", казва Фрийман по повод възможността да добави "носител на "Грами" към титлата си "носител на "Оскар".