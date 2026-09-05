26 картини на Здравко Денев улавят в „криво огледало“ модерния свят в Будапеща

Изложба на известния ни художник-илюстратор Здравко Денев се открива в една от големите европейски столици – Будапеща, на 9 септември. Унгарската публика ще има възможност да се срещне в галерията на Българския културен институт на бул. „Андраши“ с 26 негови произведения, 15 от които са създадени през последните две години.

Експозицията представя характерния художествен свят на Здравко Денев – свят на сюрреалистични фантазии, гротеска, прецизни детайли и „криви огледала“, в който реалността непрекъснато се преплита с въображението. Авторът експериментира с изключително детайлна моливна рисунка, превърната в своеобразна „картина в картината“, която комбинира с абстрактни акварелни петна.

„От малък рисувам, рисувам и рисувам (а понякога си и пея). Рисуването за мен е една уютна „пещера“, в която се чувствам чудесно“, споделя Здравко Денев. За него изкуството е пространство, в което мислите могат да се подредят и светът да бъде видян по различен начин. „Животът, макар и набеден за прекрасен, често е арена на грозни страсти, събития и хорски изяви. Невинаги е „песен“. Повече прилича на изпитание. При рисуването пък нещата са простички, ясни и прекрасни, а и имам време да си избистря мислите в главата“, казва художникът.

Една от особено важните области в творчеството на Здравко Денев е литературата за деца. Той не само илюстрира детски книги, но създава и текстове за тях. По думите му това е сред най-важните човешки занимания, защото чрез илюстрациите се изграждат естетическият вкус, цветоусещането, чувството за света и чувството за хумор на следващите поколения. Детската непосредственост и фантазия присъстват и в неговите картини, които провокират зрителя да се вглежда, да открива подробностите и да търси собствено тълкуване. „Хората, които твърдят, че харесват картините ми, държат да ги гледат многократно, че да видят смисъла. Пожелавам им успех“, отбелязва с характерното си чувство за хумор художникът.

Изложбата е организирана от Българския културен институт в Будапеща, Унгаро-българската стопанска камара и Дружеството на българите в Унгария. Проектът е подкрепен финансово от Aurubis България. Авторът изказва специална благодарност на БКИ в Будапеща и на Росен Ткаченко, когото определя като „мотор“ и „гориво“ за начинанието, както и на дъщеря си, на Каролина и на своите покойни родители.

Изложбата ще остане в Будапеща в продължение на пет седмици, давайки възможност на унгарската публика и представителите на българската диаспора в страната да се докоснат до съвременен творец, притежаващ един от най-интересните и разпознаваеми художествени почерци сред своите събратя у нас.

Здравко Денев е роден през 1971 г. в София. Завършил е специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ в Националната художествена академия. Работи в областта на книгоиздаването, периодиката, рекламата и графичния дизайн като арт директор, дизайнер, илюстратор и фотограф. Има и богат опит в областта на анимацията, карикатурата, кавалетния шарж. „Народът съвсем полудя и хората се държат все по-сюрреалистично. Картините ми скоро ще престанат да изглеждат налудничави и странни на фона на вихрещата се повсеместна идиотия”, коментира Денев в едно свое неотдавнашно интервю. Затова творбите му са такива, каквито са – гротескни, „криви огледала“, които може би, подобно на Шекспировия Хамлет, се опитват да сложат в ред „разглобения“ ни век…