Виетнамска фирма пуска електромобил за само $5600

Виетнамската компания TMT Motors е готова за пускането на своя електромобил Nano S05, който ще е изключително евтин - 148 млн. донги ($5600).

Цената на петото поколение на двуместната кола е подобна на тази на някои градски мотоциклети и дори по-малка от тази на мотори като Honda SH350i ($6700). Спрямо електромобилите от този вид Nano S05 е по-евтин от VF2 на VinFast ($7400). Но пък, със своите минималистични габарити 2280x1290x1590 мм (дължина x ширина x височина), е значително по-компактен от четириместния VF 2.

Колата се сглобява във Виетнам. Петото поколение Nano S05 е разработено въз основа на дизайнерската философия и техническата платформа на електромобила Silence S04 (Silence е електромарката на испанската компания Acciona), който се продава в 13 европейски страни вече 5 години.

Двувратката е цялостно усъвършенствана от TMT Motors по отношение на работата, издръжливостта и практичността, за да пасне на тропическия климат във Виетнам. Оптимизирана е за придвижване по оживени улици, тесни алеи и жилищни райони. Има две странични, една задна врата и 2 седалки, заедно с минималистичен интериор, задоволяващ ежедневните нужди на градските жители.

Купувачите ще може да избират между две версии на Nano S05. Първата е с фиксирана батерия, осигуряваща пробег от 120 км. Другата има чифт сменяеми батерии, които увеличават пробега до 150 км.

Забележителното е, че и двата вида батерии може да се зареждат в стандартен домашен контакт.

TMT е основана през 1976 г. и има бизнес предимно с камиони и търговски превозни средства. От 2023 г. навлезе в сегмента на електромобилите, след като се обедини с китайската SAIC-GM-Wuling (SGMW). По споразумението TMT има ексклузивни права за производство, монтаж и дистрибуция на електрическите превозни средства на SGMW във Виетнам, сред които и Hongguang Mini EV. Отделно компанията изгражда в страната мрежа за зареждане на електромобили под своята марка Egreen - целта е 2100 станции само до края на тази година, като броят им трябва да достигне 30 000 до 2030 г.