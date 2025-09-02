"Мазерати" от 2005 г. бе продадено за рекордните 5.2 млн. долара

Maserati MC12 Stradale от 2005 г. беше продаден за рекордните 5,2 милиона долара на престижния търг на Broad Arrow (част от Hagerty Company), проведен в Монтерей по време на Monterey Car Week в Калифорния, пише Dnes.bg.

От модела са произведени едва 50 екземпляра - по 25 през 2004 и 2005 г. MC12 Stradale е с V12 двигател с работен обем 5988 куб. см и мощност от 630 к.с. при 7500 об/мин. Разпознава по своя отличителен бял цвят на купето със сини акценти – почит към Maserati Birdcage Type 61, произведен между 1959 и 1961 г. Дори 20 години след своя дебют суперавтомобилът се оказва магнит за колекционерите.

Резултатът от търга не само надминава предишния рекорд за модела с 37%, но също така прави този MC12 най-скъпият съвременен Maserati, продаван някога.