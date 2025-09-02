Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Мазерати" от 2005 г. бе продадено за рекордните 5.2 млн. долара

След аукциона в Монтерей MC12 Stradale вече е най-скъпият модел за всички времена

Днес, 13:55
Автомобилът бижу се отличава от пръв поглед по бялото купе със сини акценти.
Автомобилът бижу се отличава от пръв поглед по бялото купе със сини акценти.

Maserati MC12 Stradale от 2005 г. беше продаден за рекордните 5,2 милиона долара на престижния търг на Broad Arrow (част от Hagerty Company), проведен в Монтерей по време на Monterey Car Week в Калифорния, пише Dnes.bg.

От модела са произведени едва 50 екземпляра - по 25 през 2004 и 2005 г. MC12 Stradale е с V12 двигател с работен обем 5988 куб. см и мощност от 630 к.с. при 7500 об/мин. Разпознава по своя отличителен бял цвят на купето със сини акценти – почит към Maserati Birdcage Type 61, произведен между 1959 и 1961 г.  Дори 20 години след своя дебют суперавтомобилът се оказва магнит за колекционерите. 

Резултатът от търга не само надминава предишния рекорд за модела с 37%, но също така прави този MC12 най-скъпият съвременен Maserati, продаван някога. 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

MC12 Stradale, мазерати

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар