Три пъти повече дарения от граждани са събрали партиите

Три пъти по-голям е размерът на паричните дарения от физически лица, които са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите при предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година. Това обяви Сметната палата в одит на приходите и разходите от предизборната кампания за последните парламентарни избори у нас, проведени на 27 октомври 2024 г.

В октомврийския вот са се включили 19 политически партии, 9 коалиции от партии и един инициативен комитет, при 31 участника четири месеца по-рано. Общата сума на направените за есенния вот 345 дарения от физически лица, надвишаващи минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лв. При пролетния вот от 361 дарения са събрани малко над 510 хил. лв.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: малко над 1,5 млн. лв. при 994 хил. лева за 9 юни.

Участниците с най-голям размер на финансиране на предизборната кампания (общ размер на извършените разходи и обща стойност на получените непарични средства/дарения) са:

КП „ПП- ДБ“ - 1,3 млн. лева КП „ДПС – Ново начало“ - 1,2 млн. лева ПП „Възраждане“ - 999 хил. лева КП „ГЕРБ-СДС“ - 901,5 хил. лв. ПП „ИТН“ - 765 хил. лева

Одитът е установил и нарушения. „Морал, единство, чест“ - МЕЧ и БСП-„Обединена левица“ не са предоставили информация за общо 7 дарения, включваща имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения. ПП-ДБ е изпратила със закъснение информацията относно дарение. МЕЧ не е представила декларация на дарител за произход на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата, а ПП-ДБ е представила декларация със закъснение.

Една партия („МЕЧ“) и една коалиция от партии („БСП-Обединена левица“) не са предоставили изискуемата информация относно общо 20 финансирания със средства на кандидати, включваща имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства. От две коалиции от партии („БСП – Обединена левица“ и КП „Свободни избиратели“) информацията относно общо 19 финансирания е изпратена със закъснение.

Две партии ( „ИТН“ и „МЕЧ“) и една коалиция („БСП – Обединена левица“) не са представили общо 16 декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата, а две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) са представили общо 19 декларации със закъснение.

Две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) не са предоставили информация относно наименованията на 3 рекламни агенции, с които са работили във връзка с предизборната кампания.

При проверка на декларациите за направените 345 дарения е установено, че в 138 от тях е посочен произход на средствата от трудови доходи, а в 144 - от спестявания или лични средства. В 276 декларации няма информация за работодателя или източника на средствата. В 8 не е посочен произходът на средствата, което е в нарушение на Изборния кодекс. В 269 декларации за произход на дарени/предоставени средства няма информация за периода на генериране на доходите.

За 176 физически лица, предоставили или дарили средства над 1000 лв., е извършена проверка за съответствие на размера на даренията с доходите им, като са използвани данни от Националната агенция за приходите и НОИ. За 44 от проверените физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници или наличната информация за размера на доходите не покрива напълно размера на дарените средства. Установеното несъответствие е само въз основа на информацията от използваните бази данни на НАП и на НОИ за периода, която не покрива всички възможни източници на доходи, тъй като предвидените в Изборния кодекс източници на информация не позволяват да бъдат проследени всички данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, отбелязват от Сметната палата.

Не са установени нарушения на Изборния кодекс при 14 одитирани участника в изборите – 6 партии („Български възход“, „Величие“, „Възраждане“, „Народна партия истината и само истината“, „Партия на зелените“, „Пряка демокрация“), 6 коалиции („Алианс за права и свободи“, ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Моя страна България“, „Русофили за България“ и „Синя България“) и инициативния комитет „Чавдар Иванов Попов“.