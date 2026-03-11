Станимир Михайлов официално пое надзора на НЗОК

Станимир Михайлов официално поема надзорния съвет на НЗОК, след като днес правителството определи своите представители в него и в надзора на НОИ. Смяната е рутинна и се налага покрай смяната на министрите.

Михайлов се връща в надзора като зам.-министър на финансите. В съвета влизат още Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова - директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

От надзорния съвет на НОИ пък са освободени Борислав Гуцанов и Катя Паракозова, а на тяхно място влизат сегашният социален министър Хасан Адемов и проф. Антония Димова-Йорданова - заместник-министър на здравеопазването.