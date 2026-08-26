Разследват висш чиновник от МЗ за лиценза за дентална клиника, в която почина дете

Прокуратурата образува дело срещу висш чиновник от Министерство на здравеопазването във връзка с лиценза на денталната клиника в Пловдив, в която почина 6-годишния Ангел.

+С постановление на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) е образувано досъдебно производство за това, че през месец февруари 2026 г. в гр. София длъжностно лице от Министерството на здравеопазването, заемащо отговорно служебно положение, не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на лиценза за осъществяване на лечебна дейност на дентална клиника в гр. Пловдив, с цел да набави облага за лечебното заведение, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици+, пише в официално съобщение Държавното обвинение.

Предмет на разследването са действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола върху разрешението за лечебна дейност на лечебното заведение, включително спазването на нормативните изисквания, уреждащи лицензионния режим.

Още двама лекари са обвинени за смъртта на 6-годишното дете в Пловдив Още двама лекари са привлечени като обвиняеми за смъртта след стоматологични процедури на 6-годишният Ангел в Пловдив. Случаят, който е от април м. г. на няколко пъти предизвика масови протести в града.

Разследването е отделно и самостоятелно от наказателното производство, водено във връзка със смъртта на дете след извършена медицинска манипулация в същото лечебно заведение и се отнася до резултатите от проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, установяващи, че заведението е работило извън правилата, определени от здравните власти.

Разследването е възложено на следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и продължава под ръководството и надзора на СГП.