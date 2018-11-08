Експерт видя в системата "Бонус - малус" духа на средновековната инквизиция

Побългарена версия на системата „Бонус - малус“. Така определиха експерти предложената от Комисията за финансов надзор (КФН) наредба и методика, която трябва да въведе стимули за добрите шофьори и по-висока цена на здължителната застраховка "Гражданска отговорност" за нарушителите на пътя.

„Подкрепям система, която дава бонус на добрите водачи и малус на лошите водачи. Но в публикуваното предложение на сайта на Комисията за финансов надзор, най-общо казано, има духа на средновековната инквизиция“, каза вчера пред БНР бившият шеф на КАТ и експерт по пътна безопасност Алекси Стратиев. Например при кражба на автомобил ти се налага малус. Защо? Кражбата е престъпление. По пътя на тази логика нека да се включат всички престъпления от Наказателния кодекс - за грабеж, за убийство и т.н. Това категорично не е свързано с безопасността на движението. Да, укоримо е, но няма място в методиката, добави той.

Защо се освобождават държавните и общинските автомобили от „Бонус - малус“? В това няма логика. Поведението на водачите на тези автомобили също трябва да се следи, за да може ръководителят им да вземе мерки. Това също е част от правилата за безопасност на пътя, посочи той. И допълни, че в системата бонусите са смешно малки, докато малусите са безкрайно големи.

Според варианта, предложен от КФН за обсъждане, максималната отстъпка за изрядните водачи на леки автомобили ще е 25% от базовата цена на полицата при избрания застраховател. Тази отстъпка обаче идва едва след 8 години без инцидент и без нито едно нарушение. А максималното утежнение за нарушителите е 400% - малус, също непознат никъде в Европа.

Според председателя на Българското обединение на шофьорите Христо Радков не ни се предлага европейската практика в добрия вариант - когато един шофьор е причинил вреди на трети лица, да му бъде завишена застраховката. "Ние започваме да налагаме по-висока такса за хората, които са нарушили правилата на Закона за движение по пътищата, без това да има изобщо пряка връзка с причинените щети, както и с причинения пътен травматизъм, каза той. Той оспори и записаното в наредбата правило при прехвърляне на собствеността на автомобил той да върви с класа на предишния си собственик. Тоест, ако с този автомобил са правени нарушения или катастрофи, новият собственик ще трябва да плаща по-висока цена за задължителната застраховка.

Според експерта по пътна безопасност Настимир Ананиев така просто ще се увеличи корупцията, тъй като някои собственици ще плащат, за да изчистят историята на автомобила, ако искат да го продадат.

От КФН засега не успяват да обяснят смислено защо е избран точно този вариант на методиката. Според зам.-председателя на комисията Владимир Савов новата система целяла да разпредели цената на застраховката „Гражданска отговорност“ между по-недисциплинираните водачи, които извършват повече нарушения, причиняват повече произшествия и повече щети, и изрядните шофьори. Дългосрочната цел на тази система е да адресира друг стратегически проблем - тежката ситуация с произшествията, смъртността по пътищата, тежките травми, каза Савов вчера пред БНР. Той продължи да настоява, че основният обект ще е колата - на нея се натрупва бонус или малус. Защо не са разглеждани други варианти, при които отговорен наистина да е шофьорът, да има различни стимули или утежнения за стаж, за дългогодишно шофиране без произшествия, от КФН не споменават.

ПРИЗНАНИЕ

Всички доводи по системата ще бъдат взети под внимание при общественото обсъждане, каза Владимир Савов. Той обясни, че при обсъждането й не били взети под внимание промените, които трябва да настъпят заради решението на ВКС за разширяването на кръга лица, които могат да получат обезщетение при смърт на пътя - това били два отделни въпроса. Трябва да поддържаме финансовата стабилност на застрахователния сектор, така че да няма сътресения и да не се получават нежелани финансови последици, защото това ще се отрази отрицателно на цялата икономика, призна обаче зам.-шефът на КФН.