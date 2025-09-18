ДСБ искат проверка на финансирането за общински проекти

Със заявка, че ще направят мащабна проверка на националната програма за финансиране на общински проекти, излязоха от ДСБ.

''Събрали сме десетки сигнали от кметове, които ни сигнализират за това, че всичките им документи са изрядни, имат подадени заявления за плащания, но не получават такива за сметка на други общини, които са фаворизирани", заяви депутатът Йордан Иванов от ДСБ, които са част от коалицията ПП-ДБ.

Той обясни пред парламентарните журналисти, че има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони за публична инфраструктура. Фирмите обаче отказват да работят, защото не получават плащания, вдигат техниката и оставят разкопани участъци.

"Ние сме питали по време на блиц контрол министъра на регионалното развитие (Иван Иванов - б.а.) на какъв принцип се извършват плащанията, как решават на кой да платят. Няма отговор. На сайта на министерството на регионалното развитие има много оскъдна информация за напредък", обясни Иванов.

Според депутата програмата за финансиране на обществени проекти се е превърнала в инструмент за натиск за кметовете. "Ние поискали от министъра информация, за да покажем, че чрез тази програма се фаворизират общини. Ако министърът реши да крие тази информация, ние ще направим изслушване в пленарната зала", каза Иванов.