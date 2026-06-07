Кристиан Ериксен отново колабира по време на футболен мач

ЕПА/БГНЕС Надпис "Мачът приключи. Кристиан Ериксен е в добро състояние при настоящите обстоятелства" бе изписан по време на контролата Дания - Украйна в Одензе, която бе прекратена заради инцидента с халфа на "Волфсбург".

Датският национал Кристиан Ериксен за втори път колабира на терена по време на футболен мач в рамките на 5 години. Инцидентът наложи прекратяването на контролата на "червения динамит" срещу Украйна и върна кошмарите от Евро 2020. На 13 юни 2021 г. Ериксен получи сърдечен арест по време на двубоя Дания - Финландия от европейското първенство и за кратък период бе в клинична смърт, понеже сърцето му спря за 5 минути, но след това бе стабилизиран и дори поднови кариерата си, след като му бе поставен дефибрилатор. След това той игра от 2022 г. насам без никакви проблеми за "Брентфорд", "Манчестър Юнайтед" и сега за "Волфсбург".

Въпреки имплантираното устройство обаче 34-годишният халф отново припадна тази вечер. Това се случи в 65-ата минута, когато Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип на стадиона в Одензе реагира светкавично, а по-късно бе съобщено, че Ериксен е в съзнание и в добро състояние, спрямо случилото се.

Самият мач бе прекратен заради инцидента при резултат 2:1 за Дания, който се счита и за краен.

В следващите часове се очакват подробности за състоянието на Кристиан Ериксен. Но след случилото се днес е под голям въпрос дали той ще продължи кариерата си на футболист.

РАЗКАЗЪТ НА ЛЕКАРЯ

Докторът на датския национален отбор Мортен Бьосен даде подробности за случилото се с Ериксен и обясни, че пейсмейкърът на футболиста се е задействал в ситуацията и това е помогнало за благоприятния развой.

"Както аз разчитам ситуацията, мисля, че неговият пейсмейкър се е активирал, докато играеше. Мисля, че той се хвана за гърдите и може би дори извика "ау". След това падна, а аз стигнах до него. Той доста бързо отново беше в съзнание и мисля, че устройството направи това, за което е поставено - да го върне в съзнание. Той вече е в Одензе, в университетската болница, където е под наблюдение. Анализират устройството и може би по-късно ще получим данните", коментира Бьосен. А малко по-късно изнесе пред медиите актуална информация - Ериксен вече се чувства добре.