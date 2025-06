Тръмп праща и морската пехота в Калифорния

Президентът Доналд Тръмп мобилизира още 2000 членове на Националната гвардия на Калифорния, които да се справят с безредиците в Лос Анджелис. Тази нощ протестиращи и полиция влязоха в остри сблъсъци в Arts District и Little Tokyo, правоприлагащите органи използваха светлини гранати и гумени куршуми след като срещу тях полетяха камъни.

Така общият брой членове на Националната гвардия на Калифорния, които Тръмп федерализира - прехвърли на подчинение от губернатора Гавин Нюсъм към Пентагона, вече е 3700.

Тръмп изпълни и заканата си да активира и морската пехота - около 700 пехотинци от Камп Пендълтън в Сан Диего са пратени да подпомагат защитата на федералния персонал и собственост. Граничният комисар Том Хоман каза пред CNN, че разполагането на морски пехотинци е било необходимо за потушаване на протестите.

Губернаторът на Калифорния Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карън Бас разкритикуваха намесата на Вашингтон.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас също осъди разполагането, като заяви: "Не сме имали нужда от Националната гвардия, защо, по дяволите? Какво ще правят и те - морските пехотинци?"

Бас каза, че градът е "използван за експеримент" от федералната власт. Калифорния заведе вчера дело срещу администрацията на Тръмп, като е поискала съдия да обяви федерализирането на Националната гвардия за противоконституционно и съдът да спре бъдещи разполагания на Националната гвардия. Тръмп има право на това, но действията му би трябвало да са мотивирани. Според Калифорния, щатът може да се справи сам с протестите.

По време на безредиците в спор с полицията се оказа оказаха и репортерът на CNN Джейсън Керъл, ТВ операторът и други членове от екипа. Това бе видяно и в прякото предаване на телевизионния гигант от мястото, като се чува как журналистът обяснява, че са му казали, че не е арестуван, а задържан.

CNN correspondent Jason Carroll and camera crew detained by LAPD live



[image or embed]