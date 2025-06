Тръмп прати националната гвардия в Лос Анджелис

Администрацията на Тръмп изпрати 2000 военнослужещи от Националната гвардия в Лос Анджелис, за да се справят с безредиците, породени от акции срещу нелегални мигранти. "Страхотна работа на Националната гвардия в Лос Анджелис след два дни на насилие, сблъсъци и безредици. Некомпетентният губернатор Нюсъм и кметът Бас, както обикновено, не успяха да си свършат работата", реагира президентът Тръмп, когато първите 300 души от гвардията бяха разположени в района.

Втори ден протестиращи атакуват федерални агенти на Имиграционната и митническа служба по време на обиски на местни предприятия, предимно в латиноамерикански квартали. Сълзотворен газ и палки бяха използвани за разпръскване на тълпите в квартал Парамаунт.

Този ход бележи сериозна ескалация в борбата на Тръмп срещу незаконната имиграция.

Гвардията и преди е била изпращана в Лос Анджелис, но това е ставало по време на широко разпространени граждански вълнения, включително сътресенията, свързани с протестите през 2020 г. след убийството на Джордж Флойд, както и бунтовете, възникнали след присъдата над Родни Кинг през 1992 г. Когато Националната гвардия е била изпращана в Лос Анджелис преди, това е било, защото Калифорния е поискала това и реакцията е била координирана. Сега това става по искане на Тръмп, който може да използва части по силата на Закона за въстанието от 1807 г. - за да потуши "всяко въстание, домашно насилие, незаконна съпротива или заговор", които "пречат на изпълнението на законите".

Всъщност, тези 2000 души са от състава на Калифорнийската Национална гвардия. Националната гвардия на САЩ е уникално военно формирование, което съчетава федерални и щатски функции - може да бъде мобилизирано както на федерално ниво (от президента), така и на щатско ниво (от губернатора на съответния щат). Сега Тръмп мобилизира гвардията на Калифорния въпреки възраженията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.

Такава намеса е възможна при "екстремни обстоятелства", а сега става дума за ранна реакция, смятат специалисти. Смята се, че изпращането на националната гвардия е послание към протестиращите за готовността на федералното правителство да използва федерални войски за потушаване на протести.

При най-сериозната проява на насилие - в събота в Парамаунт, се събра тълпа, която започна да пали автомобили и влезе в сблъсък с федерални агенти.

Протестът започна без насилие, като демонстрантите скандираха "ICE go home" и "No justice, no peace", но след това бяха атакувани полицейските части, които отговориха.

Конфронтацията в близост до Home Depot на адрес 6400 Alondra Blvd. беше обявена за незаконно събрание, а служители на реда предупредиха протестиращите на испански и английски език да напуснат мястото незабавно.

Съботната сцена в Парамаунт дойде след рейдовете в Лос Анджелис в петък, които доведоха до арестите на 44 души по подозрение в имиграционни нарушения и на още един по подозрение във възпрепятстване на правосъдието.