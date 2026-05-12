Ученически омбудсман издейства 2 големи междучасия за съучениците си

Архив / СЕГА От 2023 г. "Амалипе" насърчава училища от цялата страна да въведат позицията на ученическия омбудсман с цел насърчаване активното гражданско участие на учениците и развиване на уменията им за комуникация, сътрудничество и лидерство.

По-бързо разрешаване на спорове, увеличаване на присъствието в час, намаляване на неизвинените отсъствия и на агресията, дори и издействане на 2 големи междучасия за учениците. Това са само част от положителните промени в поведението на учениците, случващи се след назначаване на ученически омбудсмани. За тях разказаха самите ученически защитници на проведена наскоро в София Национална среща на ученическите омбудсмани - събитие, което събра 20 ученици от различни училища в страната, избрани от своите съученици, за да разрешават актуалните проблеми на младежите.

"Имахме случай на агресия. Първо се консултирах с директора, после с нея решихме как да действаме. Говорих със съучениците си, изслушах всички. Задейства се процедура с комисии, съвети, през цялото време аз бях там и подкрепях съучениците си", разказа ученическият омбудсман от училище "Л. Каравелов" във Варна.

"Имахме спор, нашата директорка Галина Сакараова попита учениците какво искат и те казаха, че не им достигат междучасията. На ученичекси съвет се реши да имаме 2 големи междучасия и ние приехме", посочи учител от шуменското средно училище "Трайчо Симеонов".

"Никога не бързаме с наказанията. Първо изслушваме всички. Много говорим и за ранните бракове, които могат да почакат, но не и образованието", сподели и Ивана, друг застъпник за правата на учениците в професионалната гимназия по машиностроене в Градница, Габровско. Училището е било пред закриване, но благодарение на съвместните действия на директор, ученици и центъра за междуетнически диалог "Амалипе" днес то е преобразено.

От 2023 г. "Амалипе" насърчава училища от цялата страна да въведат позицията на ученическия омбудсман. Тя или той се избира от всички ученици в съответното училище чрез ученически избори, които наподобяват реалните избори - чрез предизборна платформа и кампания, интегрална бюлетина, избирателни урни, и т.н.) и подготвят учениците за по-активно гражданско участие. В последствие избраните омбудсмани представляват учениците пред училищното ръководство, представят проблеми, на които се натъкват и търсят решения.

Ученическите избори за омбудсман на много места са отбелязали активност от над 90% от учениците и оспорвани балотажи. При "избирателна активност" от над 82% в едно от училищата например двама от кандидатите са спечелили равен брой гласове, което е довело до балотаж с участието на над 90% от учениците. Така учениците виждат на практика какво означава да са граждански активни.

Избраните омбудсмани на много места са въвели иновативни практики като "Дъска на стреса", "Кутия на проблемите", ежеседмични разговори с директора на училището за разрешаване на проблемите на учениците и др. Практиката показва, че всичко това води до увеличаване на присъствието в час на учениците, до намаляване на неизвинените отсъствия, снижаване на ученическата агресия и др. През 2024 г. бе проведена първата среща на избраните ученически омбудсмани в Гранитна зала на Министерския съвет.

Събитието се реализира в рамките на проект ГЛАС (Гражданско лидерство за активно сътрудничество), реализиран от фондация "Заедно в час", център "Амалипе", фондация "Бикоуз", фондация "Софийска платформа", Verein Voty.ch. Проектът е подкрепен от Швейцарско-българската програма за развитие и цели да насърчава активното гражданско участие на учениците, да развива умения за комуникация, сътрудничество и лидерство, както и да подкрепя устойчиви форми на ученическо представителство.

ПРИМЕР

Преди дни от център "Амалипe" разказаха и историята на 36-годишната Мира в рамките на проекта "Бракът може да изчака, образованието - не", който се изпълнява в рамките на проект INSPIRE. Тя израства в ромска махала, учи само до 2. клас, на 14 г. я омъжват, след като ражда две деца, заминава в чужбина с мъжа си, където работата продължава. Тя обаче решава, че иска да учи, тъй като само това може да й даде свободата, която никога не е имала. Въпреки съпротивата, на 25 г. се записва в 3. клас и търпеливо, година след година, взема клас след клас. Преди две години завършва 12. клас, а тази седмица се взема и матурата по български език - с намерение да продължи в университет. Днес работи като образователен медиатор. "Моята задача е не само да помагам на децата да посещават редовно часовете, но и да им показвам, че образованието може да промени целия им живот", казва тя. "Искам да кажа на всички момичета и жени: не позволявайте да ви ограничават, унижават или нараняват. Вие имате сила, красота и право да бъдете щастливи. Обичайте и уважавайте себе си, защото светът има нужда от вашите мечти и усмивки. Моята мисия е проста – да подавам ръка и да показвам, че промяната е възможна", добява още Мира.