Поевтиняването на черната и бялата техника се отлага

Върховният административен съд (ВАС) спря действието на приетото през септември значително намаление на продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване. Решението е от началото на октомври, но чак сега се разбира за него. То е в резултат от оспорване на четирите организации за оползотворяване на отпадъците у нас, въпреки че промените в наредбата, наложени от МОСВ, важат само за държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС.

Докато съдът не се произнесе окончателно по спора, ще продължат да се прилагат старите, значително по-високи ставки. Следващото заседание на ВАС по казуса е чак през февруари 2027 г.

От създалата се ситуация губят както потребителите, така и българският бизнес, коментираха от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Продуктовата такса се заплаща от производителите и вносителите на хладилници, климатици, печки, компютри, принтери и други електрически и електронни уреди. Тя обаче се в цената на стоките и в крайна сметка се заплаща от потребителите. Средствата от таксата са предназначени за събиране, третиране и рециклиране на излязлото от употреба оборудване.

МОСВ намали в началото на септември над четири пъти продуктовите такси за ПУДООС, като промените в наредбата бяха обнародвани в "Държавен вестник". Например за черна техника намалението бе от 1.71 евро за кг на 0.40 евро за кг., за тежките електроуреди - от 0.79 евро за кг на 0.24 евро за кг. Целта на тази мярка бе да принуди останалите оползотворяващите организации също да намалят техните такси.

Сега обаче четирите организации по оползотворяване на отпадъци - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания", които се явяват конкуренти на ПУДООС, са обжалвали новите ставки пред ВАС. Според изложените от тях мотиви по-ниските такси ще намалят приходите им и могат да застрашат финансовата им стабилност. Така на 6 октомври съдът спира действието на новите ставки до приключване на производството с окончателен съдебен акт.

От БАСЕЛ съобщиха, че Министерският съвет е подал частна жалба срещу спирането, но тя е оставена без движение заради нередовност при подписването. Даден е седемдневен срок за отстраняване на проблема. Ако това бъде направено навреме, петчленен състав на ВАС ще реши окончателно дали временното спиране да остане в сила.

Съдът може да отмени спирането и по-ниските ставки да започнат да се прилагат, без да се чака приключването на основното дело. Ако обаче спирането бъде потвърдено, старите по-високи такси ще останат поне до първото открито съдебно заседание, насрочено за 10 февруари 2027 г. Това не означава, че спорът ще приключи тогава. Решението на тричленния състав може да бъде обжалвано пред петчленен състав, поради което прилагането на по-ниските ставки може да се забави още.

„Разочаровани, притеснени и силно учудени сме от създалата се ситуация. Новите ставки преминаха през обществено обсъждане и през всички предвидени от закона процедури. Трудно ми е да приема, че Министерският съвет, с цялата експертиза и юридически ресурс, с които разполага, е приел незаконосъобразна или необоснована промяна. Още по-притеснително е, че обжалването на съдебното спиране е оставено без движение заради нередовност при подписването. В резултат българският бизнес и потребителите продължават да плащат значително по-високи такси“, заяви председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев.

От асоциацията припомнят, че продуктовите такси трябва да отразяват реалните разходи за събиране, третиране и рециклиране на отпадъците, а не да се превръщат в скрита тежест за бизнеса и потребителите. БАСЕЛ настоява за прозрачни и икономически обосновани правила, при които всеки производител или вносител плаща съобразно действително генерирания отпадък и реалните разходи за неговото оползотворяване.

Асоциацията ще потърси разговор с Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите и други браншови организации, за да бъдат защитени приетите по-ниски ставки и да се намери справедливо и пазарно поносимо решение и за индустриалните батерии.