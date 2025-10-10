ИТН оттегля закона за затвор за журналисти

Бойко Борисов съобщи тази сутрин в парламента, че ИТН ще изтеглят законопроекта си, който предвижда затвор от 1 до 6 г. за разпространяване на лична информация в медиите, включително в социалните мрежи, без съгласието на конкретния човек. Борисов се обадил на лидера на ИТН Слави Трифонов, "който бързо схвана за какво става дума". На въпрос защо вчера депутатите от ГЕРБ подкрепиха в правна комисия проекта, Борисов каза: "Защото не са го прочели, както трябва. Вече ще го четат, както трябва. Аз схванах бързо и Слави схвана бързо, за което му благодаря".

Разговорът между Борисов и Трифонов явно е жегнал депутатите на шоумена. В началото на днешното парламентарно заседание беше поискана проверка на кворума. Парламентарната група на ИТН отказа да се регистрира и това принуди председателя на парламента Наталия Киселова да даде 15-минутна почивка. Изглежда, че страстите бързо са се охладили, защото при следващата проверка обидените депутати на ИТН вече бяха в залата.

По-рано сутринта зам.-председателката на ГЕРБ Деница Сачева каза пред бтв, че това няма да е крайният вариант на проекта. Тя не конкретизира в какво посока ще бъде редактиран проектът. "Но тази вакханалия трябва да спре", настоя зам.-председателката на ГЕРБ. На забележка на водещите, че всеки има право да си търси правото в съда, Сачева повтори, че в момента има вакханалия в свободата на словото в България. Тя говореше с уважение към коалиционните партньори от ИТН, "които имат своите притеснения" и на практика смятаха да налагат цензура, тъй като понятието личен живот е много широко и на практика включва и обществено значимата информация за политиците.

"След като чалгата влезе в политиката, днес ще влезе и в наказателното право", коментира тази сутрин лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в изявление пред парламентарните журналисти. Той посочи, че ако някой публикува снимка на премиера Росен Желязков със съпругата му пред хотела, който тя строи, може да попадне под ударите на този закон.

На отделен брифинг Николай Денков от ПП също заклейми законопроекта. "Това го предлагат тези хора, които направиха кариера в шоубизнеса и политиката, разпространявайки точно такава подобна информация. Ако бъде приет този закон, предлагам им да си дойдат с раираните фланелки тук, защото тяхното място ще бъде в затвора", обърна се бившият премиер към вносителите от ИТН.

Вчера със смайваща скорост управляващите започнаха да придвижват през парламента внесените от ИТН промени в Наказателния кодекс , с които депутатите на Слави Трифонов настояват да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". За разследването им ще могат да се използват дори специални разузнавателни средства (СРС), които принципно би трябвало да са запазени за тежки престъпления. Той бе приет на първо четене в правната комисия, като зад него застанаха не само ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ДПС-НН, но и "Възраждане".

Единственият депутат от ГЕРБ, който не подкрепи закона на обсъждането в комисията, беше Бранимир Балачев. Той отправи критиката, че написаните в законопроекта престъпления може да се разследват и наказват със съществуващите законови текстове.

В законопроекта като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, ще се смята за сериозно престъпление. За него ще се налагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.; в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, ще се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата е от 3000 до 8000 лв.

Иво Сиромахов, един от сценаристите в "Шоуто на Слави" и бивш колега на депутатите от ИТН, публикува отворено писмо до Тошко Йорданов във "Фейсбук":

"Тошко,

Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал. В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев? За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120? Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“? Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас? Не ми отговаряй. Знам отговорите. И ти ги знаеш.