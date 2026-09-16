Всеки апартамент ще има собствен пощенски код

В България ще бъде въведена нова система на пощенските кодове, при която всеки недвижим имот ще има собствен код. Това се отнася за къщи, апартаменти, офиси, кантори и т.н. - за всеки имот, който има административен адрес.

Кодът ще се състои от познатите и сега четири цифри - означаващи конкретното населено място (район), плюс нови символи (букви и цифри), даващи информация за конкретния имот. Това предвиждат проекти на Наредба за електронния регистър и на нова система на кодовете, публикувани за обществено обсъждане.

Според проектонаредбата ще бъде създаден електронен регистър, в който имотите ще се вписват с уникален код, който носи информация за населеното място, улицата, номера, а ако става дума за блокове и кооперации, входа, етажа и предназначението на имота - примерно апартамент, офис, ателие. Ще се посочват и точните GPS координати, ако са налични. Така куриерите, които сега нерядко се лутат, по-лесно ще намират получателя на пратката.

Регистърът ще се управлява от Комисията за регулиране на съобщенията, която контролира пощенските услуги и телекомуникациите. Целта е да се създаде прецизна система за идентифициране на адресите, така че да се улесни и ускори доставянето на писма и колети. Тоест ще спечелят и клиентите, и фирмите, и куриерите, които доставят колети и писма.

Новата система ще си "говори" с кадастралните регистри. Така всеки нов обект или обновен адрес автоматично ще получава своя уникален код.

Капацитетът е за генериране на 11,5 млрд. кода. България е сред първите държави в ЕС, които въвеждат такъв вид индивидуализирани пощенски кодове.