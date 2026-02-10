Медия без
Свлачище затрупа трасето на Родопската теснолинейка

Днес, 07:01
БНР

Тонове скална маса паднаха и затрупаха трасето на Родопската теснолинейка. Инцидентът е станал минути след преминаването на влака в посока Добринище, съобщи БНР.

Скалите са се свлекли в района на железопътна гара Цепина, въпреки предприетите обезопасителни мерки от страна на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и поставените защитни мрежи в края на миналата година.

Засегнати са единствено железопътните съоръжения. Автомобилното платно в района е напълно проходимо и не е засегнато от свлачището. Няма данни за пострадали хора или нанесени щети по пътната инфраструктура.

Дейностите по почистване на линията продължават и в момента. От БДЖ съобщиха, че до възстановяване на движението на теснолинейката пътниците по линията ще бъдат превозвани с автобус.

