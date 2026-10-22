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ПБ пак ще прокара промените в трудовия стаж

Константин Проданов обвини Асен Василев, че текстовете паднаха в Конституционния съд

Днес, 08:21
Константин Проданов
БГНЕС
Константин Проданов

"Прогресивна България" ще внесе отново промените в Кодекса на труда, с които трудовият стаж ще се изчислява в часове, а не в дни. Това обяви председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов тази сутрин пред Би Ти Ви.

Както "Сега" писа, Конституционният съд отмени разпоредбите с мотива, че те нямат място в закона за бюджета за 2026 г., защото влизат в сила от 2027 г. За това решение на съда Проданов вини Асен Василев от "Продължаваме промяната", защото по тяхно предложение промените бяха отложени за догодина, вместо да влязат в сила от 1 септември.

Думите на Проданов потвърждават затвърдилото се впечатление, че управляващите нямат проблем да отнемат права на хората в най-кратки срокове и без предизвестие. Такава беше и една от първите им стъпки – да отрежат ковид добавката от новите пенсии.

Промените в стажа ще ощетят около 240 000 българи, като намалят отпуска им, добавката за клас и парите, които им се дължат при пенсиониране. Това е така, защото при изчисляването на трудовия стаж по стария наачин за един ден се зачиташе времето, през което служителят е работил най-малко половината от работното време, или 4 часа. Сега това ще бъде не един, а половин ден. За по-малко от 4 отработени часа и досега трудовият стаж се отчита пропорционално.

С трудовия стаж са свързани платеният годишен отпуск, добавката за прослужено време, заплатите при пенсиониране. Управляващите мотивират промяната с необходимостта да изсветляват икономиката и да затворят вратичката за недеклариран труд. Това обаче могат да го направят и с контрол на измамите, а промените да бъдат подложени на обичайните процедури по обществено обсъждане и експертен анализ.

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