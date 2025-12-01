Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина финансистът Емил Хърсев

Днес, 00:21
Снимка: Архив

Финансистът Емил Хърсев е починал тази вечер, малко повече от месец, след като навърши 64 години, съобщи сайтът "Факти".

Дълги години Хърсев бе автор на коментарни статии и анализи под рубриката "Сегашна стойност" във вестник "Сега". 

Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Хърсев завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС). Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите" (1990).

Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емил Хърсев

Още новини по темата

Отливът започна
13 Ноем. 2022

Без дом
06 Ноем. 2022

Поколението сега
21 Окт. 2022

Швейцарската антикризисна метода
17 Апр. 2022

Обречени на прелом
27 Март 2022

Скок с отскок – и век назад
13 Март 2022

Куратори
13 Февр. 2022

Капанът на подаръците
23 Яну. 2022

За хъб не ставаме … и?
07 Дек. 2021

Енкомий за доноса
15 Ноем. 2021

Да договаряш с държавата
10 Окт. 2021

Авансова дописка
26 Септ. 2021

Спорът за еврото лъкатуши от осанна до разпни го
25 Юли 2021

Малките стъпки
18 Юли 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д