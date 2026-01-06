Над 2 милиона ще вземат първите си български пенсии в евро

Над 2 милиона българи ще получат в идните дни първите си пенсии в евро. Изплащането започва утре и ще завърши на 20 януари. Преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени още на 7 януари.

МВР обяви, че въвежда засилени мерки за сигурност около пощите и банките в страната във връзка с изплащането на първите пенсии в евро.

В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция "Жандармерия" и областните дирекции в страната. Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

Във връзка с въвеждането на еврото и за добра координация служители на МВР са провели повече от 4000 срещи с представители на "Български пощи", банкови институции, държавната и местна власт.

От вътрешното министерство призовават гражданите да обменят левовете си в банки, пощи и лицензирани финансови институции и да не се доверяват на съмнителни оферти.

Ако някои ви звъни на вратата или по телефона с предложение изгодно да превърне левовете ви в евро, веднага подайте сигнал в полицейското управление или на тел. 112, съветват от МВР.

НОИ напомня, че пенсиите са преизчислени по познатия фиксиран курс - 1.95583 лв. са 1 евро. Всеки може да види колко е пенсията му в евро - онлайн, ако има електронен подпис или ПИК, или като поиска и получи безплатна справка в най-близкото поделение на НОИ.