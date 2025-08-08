Маникюристки горят с хиляди левове заради забранени гел лакове

Европейският съюз забрани използването на гел лакове за нокти, които съдържат химикала триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO), масово използван в тези продукти. Рестрикцията влиза в сила от 1 септември и е част от усилия на европейските регулатори за повишаване на безопасността на потребителите на козметика.

TPO е фотоинициатор и всъщност е химикалът, който помага на гел лака да се втвърди под UV или LED светлина. Според последните проучвания той носи потенциални рискове за здравето, като повишена чувствителност на кожата, възможна канцерогенност, неблагоприятно влияние върху репродуктивната и ендокринната системи.

Забраната означава, че салоните нямат право да използват гел лакове за нокти, съдържащи ТPO. А такива са огромна част от продаваните на територията на Евросъюза продукти за маникюр.

Пред БНТ собственици на салони изразиха негодувание, защото ще им се наложи да изхвърлят вече закупените продукти. Те настояват да има гратисен период от поне 1 година, за да изразходват наличните количества гел лак. Маникюристките подозират, че производителите и дистрибуторите са знаели за забраната, но са продължили да им продават тези лакове. "Всяка от нас губи по няколко хиляди лева", каза възмутена маникюристка, но явно няма да има отстъпление от забраната. Загубата са сериозни за всеки салон.

Решението на ЕС обаче е категорично - от 1 септември трябва да се ползват само продукти, несъдържащи TPO, които при това са по-скъпи. Гратисният период всъщност тече от 12 май, когато решението е публикувано в официалния вестник на Европейската комисия.