Ловците ще заверяват билетите си и в ловните дружини

Законови поправки, за които твърди, че ще улеснят ловуването, е внесло правителството на "Прогресивна България" в Народно събрание. Поправките в Закона за лова и опазването на дивеча предвиждат да се позволи билетът за лов да се заверява и от ловното сдружение, в което членува ловецът. Досега тази дейност се оставяше на съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто район действа дружинката.

В закона се залага и възможността ловецът да си завери билета по електронен път, стига първо да разполага с валидна членска карта в своята дружина. Тази опция ще е налична след 1 ноември 2027 г., когато е предвидено да влезе в сила. Наскоро "Демократична България" внесе собствен законопроект , с който предлага електронни билети за лов и риболов.

Таксите, които се събират при заверките, трябва да се превеждат по сметка на съответната регионална дирекция по горите. На ловните дружини се възлага задължението да отразяват заверките в информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

Със законопроекта се улесняват и онези кандидати за бъдещи ловци, които са били скъсани на изпита си или са го пропуснали. Те ще могат да се явят на изпит и през октомври на същата календарна година.

Действащият текст на закона директно праща провалените кандидати на нов курс за подготовка. Сега такъв курс се предвижда, ако не са минали редовния изпит и този през октомври. Иначе казано, на неуспелите се дава втори шанс. Всеки изпит, естествено, се заплаща с такса, определена от правителството.

Регламентирана дейност

На Националното ловно сдружение се възлага задължението да събира доста голяма по обем информация за членуващите в него дружини. Тук влиза списък на ловците в тях, списък на ловните площи, информация за дивечовите запаси, за ловните кучета по породи, за ловните трофеи и "всякаква друга информация за целите на ловната статистика", както пише в законопроекта. В мотивите е записано, че това е необходимо, за да се предава информацията на Федерацията на асоциациите за лов и опазване на природата на ЕС (FACE).