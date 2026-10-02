Голям познавач на действителността у нас пое "Америка за България"

Фондация „Америка за България“ обяви днес, че Родерик Мур е новият президент и главен изпълнителен директор на фондацията, считано от 1 октомври 2026 г. Преди назначението си Родерик Мур бе член на Борда на директорите й. Той е един от най-опитните американски дипломати, които са работили на няколко пъти в България и отлично познава действителността у нас в едни от ключовите моменти за страната.

Мур наследява на поста Нанси Шилър, която се пенсионира след повече от десет години като президент на фондацията и петнадесет години като член на Борда на директорите. След оттеглянето си Шилър ще остане член на Борда на директорите. Мисията и начинът на работа на фондацията остават непроменени.

„За мен е голяма чест и отговорност да поема поста от Нанси Шилър, под чието вдъхновяващо ръководство Фондация „Америка за България“ постигна забележителни резултати. Завръщам се в България за четвърти път и се чувствам сякаш се завръщам у дома. Изпитвам дълбока привързаност към страната и очаквам с нетърпение да работя с екипа на Фондацията, за да продължим да намираме смислени начини да допринасяме за просперитета на България“, е цитиран да казва Родерик Мур в официалното съобщение по повод поемането на поста.

„Това, че Род поема ръководството на Фондация „Америка за България“, ми носи спокойствие и увереност. Отличното му познаване на България и опитът му като член на Борда на директорите ще осигурят плавен и естествен преход“, казва Нанси Шилър:

От създаването си досега фондацията е подкрепила над 1 500 проекта в България. Сред тях са „Музейко“ – първият детски научен център в България; Епископската базилика на Филипопол и разкриването, опазването и експонирането на многовековното римско мозаечно наследство на Пловдив; над 100 проекта в областта на културното наследство и природния туризъм в Северозападна България и по поречието на река Дунав, както и множество инициативи в областта на предприемачеството и образованието.

Родерик Мур е дипломат от кариерата в Държавния департамент на САЩ. От 2007 до 2010 г. е посланик на САЩ в Черна гора, а от 2004 до 2007 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Белград.

В посолството на САЩ в София е временно управляващ посолството през 2015 г., а в периода 2000–2003 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия. Работи в американското посолство в София и през 1990–1992 г., в първите години от прехода на България към пазарна икономика и демокрация. През 2019 г., след пенсионирането си от Държавния департамент на САЩ, е избран за член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“.

Г-н Мур има бакалавърска степен по международни отношения и руска филология от Университета „Браун“ и магистърска степен по славянски езици.