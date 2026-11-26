19-годишният арестант в Централния софийски затвор Красимир Пантов бил пуснат по погрешка, стана ясно от отговор на въпрос на депутата Ивайло Мирчев до правосъдния министър Николай Найденов. Красимир Пантов заедно с брат си Цветан и 28-годишния Мирослав Цаков са извършители на серия от брутални нападения над 14 клиенти на заведения и случайни минувачи по улиците в центъра на София. В резултат на репортаж на Нова телевизия министърът разпорежда проверка.

Началникът на Централния софийски затвор Светослав Пенов е освободен от поста заради този случай.

Образувани са и дисциплинарни производства срещу пряко отговорните служители.

От отговор на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пак на въпрос на Ивайло Мирчев става ясно, че тримата имат над 14 обвинения за побои, заплахи и грабежи. Нападателите са задържани от полицията в края на юни, а съдът ги е оставил за постоянно в ареста.

На едно от съдебните заседания Красимир Пантов се явил сам и заявил, че са го пуснали от ареста по погрешка. Това се е случило на 29 септември т.г. Чак на 5 октомври отново е задържан и върнат в затвора.