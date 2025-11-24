Форумът за климата КОП30 - пожар, речи и нулев резултат

Приключилата в Бразилия конференция по въпросите на климата (КОП30) произведе само две новини. Първата е, че избухна пожар и участниците трябваше да бъдат евакуирани. Втората е, че срещата завърши с нулев резултат – потвърждение на известната истина, че климатът не може да се управлява с конференции.

Преди време Доналд Тръмп беше казал, че ООН може да свърши много работа, но засега е само клуб на приказливи хора, които си прекарват добре времето. Събирането в Бразилия има същия ефект: хиляди тонове напразно изразходвано самолетно гориво в името на климата.

КОП30 прие заключителен документ, но изцяло

в духа на „общите приказки“.

Споразумението бе прието с консенсус от 194-те страни, подписали преди години Парижкото споразумение за климата, както и от Европейския съюз. В него все пак има препратка към прехода към чиста енергия, като се припомня предходен форум - КОП28 в Дубай, където беше постигнато съгласие, че светът трябва да се откаже от изкопаемите горива, но не бяха определени никакви междинни цели или срокове за постигане на крайната цел.

Консенсус за срокове не може да бъде постигнат, защото много държави въобще не са готови да се откажат преждевременно от изкопаемите горива. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отбеляза, че „много хора могат да се почувстват разочаровани“ от резултата от дискусиите. Разочаровани са онези, които искат бързо да „закопаят“ изкопаемите горива. Много разочарован е например комисарят по въпросите на климата Вопке Хукстра. Той изрази становището си след края на КОП30 в бразилския град Белем.

„Няма да крием, че бихме предпочели повече и по-амбициозни цели по всички въпроси“, подчерта Хукстра и добави, че все пак „трябва да подкрепим постигнатото споразумение, тъй като поне ни води в правилната посока“.

Точно преди година нидерландецът Хукстра успя да разгневи авиоиндустрията, като поиска да й вдигне данъците. Хукстра искаше да въведе данък върху самолетното гориво, да обложи с въглеродна такса емисиите от полети извън ЕС и да сложи край на нулевите ДДС ставки за международните пътувания. Тези предложения предизвикаха сериозни възражения. Впрочем Хукстра участва в десетки конференции за климата всяка година и не пътува дотам с велосипед.

Здравият разум засега надделява

Истерията с климата достига нови върхове всяка година. Това намира израз не само в соловите акции на фанатизирани активисти, които заливат с боя шедьоври на изкуството и крещят срещу петрола. Екоталибаните не се спират пред нищо. Впрочем това се насърчава от най-високо ниво.

Евросъюзът използва инструмента на дипломатическия шантаж – като видяха, че и на КОП30 няма да има пълно задраскване на изкопаемите горива, обявиха, че е по-добре да напуснат масата на преговорите в Бразилия, вместо да сложат подписи под „едно неприемливо споразумение“.

Всички важни преговори се проведоха без микрофони и камери, но изтече информация, цитирана от Ройтерс, че арабската група в преговорите, която включва 22 страни, сред които Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, е заявила на закрито заседание, че няма да допусне енергийните индустрии да са предмет на дискусиите.

Доволни от резултата са онези, които повече вярват в здравия разум. Министърът на енергетиката на Обединеното кралство Ед Милибанд определи споразумението като „стъпка напред“. Доволни са и китайците. Съединените щати въобще игнорираха конференцията. (Президентът Тръмп вече два пъти вади САЩ от Парижкото споразумение – и по време на първия си мандат, и сега.)

След две седмици преговори страните не успяха да се споразумеят за задължителен план за премахване на петрола, въглищата и газа – не е дошло времето.