Pixabay Световният пазар на мода и луксозни стоки втора употреба е оценен на между 210 и 220 млрд. долара през 2025 г. Очаква се до 2030 г. стойността му да достигне 360 млрд. долара.

Дизайнерски чанти от минали колекции, винтидж бижута, редки часовници и аксесоари с история се превръщат в едни от най-желаните коледни подаръци през 2026 г.

Тенденцията към покупката на луксозни стоки втора употреба обхваща както потребителите с ограничен бюджет, така и заможните клиенти, които търсят уникални и колекционерски изделия, пишат „Вог“ и „Файненшъл таймс“, предаде БГНЕС.

През ноември търсенията на коледни подаръци в платформата Vinted са се увеличили с 35% спрямо същия период на миналата година. Конкурентната платформа Depop отчита ръст от 248% на годишна база.

Проучване на консултантската компания „Делойт“ показва, че 29% от анкетираните американски потребители обмислят покупката на луксозни стоки втора употреба за празниците.

Във Великобритания 47% от анкетираните потребители на възраст между 18 и 45 години са склонни да подарят вече използвана вещ, докато сред хората над 62 години делът е едва 15%, сочат данни на eBay.

Особено търсени са оригиналните модели чанти на „Шанел“, „Гучи“ и „Клое“, часовниците на „Картиe“ и „Ролекс“, както и бижутата на „Тифани“.

За заможните купувачи водещи са рядкостта, произходът и историята на изделието, а не непременно неговата цена. За останалите потребители покупката на употребявани дизайнерски стоки е възможност да получат по-високо качество на достъпна цена.

Според съвместно изследване на Boston Consulting Group и Vestiaire Collective световният пазар на мода и луксозни стоки втора употреба е оценен на между 210 и 220 млрд. долара през 2025 г. Очаква се до 2030 г. стойността му да достигне 360 млрд. долара.

Секторът се разраства три пъти по-бързо от пазара на нови модни и луксозни изделия, като промяната в потребителските нагласи е особено отчетлива сред младите поколения.