Ръкописът на Швейк беше изненадващо открит

Чешкият музей на литературата обяви забележително откритие - голяма част от оригиналните ръкописи на световноизвестния роман на Ярослав Хашек ''Приключенията на добрия войник Швейк през световната война''.

Текстовете, които Ярослав Хашек пише и диктува до смъртта си през 1923 г., са били открити по време на каталогизирането на материали, принадлежащи на неговия дългогодишен издател Адолф Синек. Сред откритията са фрагменти от втория том, целия трети том и част от четвъртия. Документите са се намирали сред вещите на семейството.

Откритието е било пълна изненада, разказва Михал Стехлик, директор на Музея на чешката литература: ''Когато под първия и следващите листове внезапно попаднахме на ръкопис едновременно от Ярослав Хашек и от Климент Щепанек, на когото Хашек диктува от третия том нататък, стана ясно, че сме попаднали на нещо наистина необикновено. Бих го нарекъл нещо между рядкост, откритие и чудо''.

Първоначално изследователите смятали, че ръкописите са дело на Карел Ванек, който завършва четвъртия том на Хашек след смъртта на автора. Сега обаче е потвърдено, че тези страници са оригиналното произведение на Хашек.

Музеят планира да реставрира ръкописите възможно най-бързо и се надява скоро да ги направи достъпни за обществеността. ''По време на фестивала ''Трите феи" на 13 септември искаме да изложим част от ръкописа в нашия Музей на литературата. Има обаче определени части, които ще изискват реставрация, тъй като не всичко е в перфектно състояние'', казва Стехлик.

В дългосрочен план музеят ще дигитализира ръкописите, за да могат да бъдат разгледани от цял свят.

''Добрият войник Швейк'' на Ярослав Хашек е сред най-превежданите произведения на чешката литература. Публикуван между 1921 и 1923 г., романът се смята за едно от най-ярките сатирични изображения на живота на бойните полета на Първата световна война, разкривайки разпадането на Австро-Унгарската империя и хаоса, който бележи началото на конфликта.

В центъра на историята е добродушният, но привидно простодушен войник Йозеф Швейк. Неговият незабравим образ е оформен не само от прозата на Хашек, но и от илюстрациите на приятеля на Хашек, художника Йозеф Лада.

Приключенията на Швейк са адаптирани многократно както за сцена, така и за екран. Една от най-известните версии е двусерийният филм на Карел Стекли от 1956 г., в който актьорът Рудолф Хрушински играе главния герой.

У нас сценичната версия на "Приключенията на добрия войник Швейк'', дело на Бина Харалампиева, се играеше дълго време във Военния театър. В ролята на ''добрия войник'' влезе Герасим Георгиев-Геро.