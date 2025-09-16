Паметник на Стефан Караджа ще има до Българската църква в Тулча

Откриване на паметник на Стефан Караджа е планирано до края на ноември в Тулча. Поводът е навършване на 185 години от рождението на големия българин. В румънския град той е живял като дете и младеж след преселване на семейството му. Паметникът ще е реплика на разположения в центъра на Русе. Ще се намира в парка "Пиаца ноуа" в непосредствена близост до храма "Св. Георги", известен като Българската църква. В района е и родната къща на Стефан Караджа.

Реализацията е под патронажа на посланика на България в Румъния Радко Влайков. Властите в Тулча дадоха разрешение през лятото. Паметникът ще струва 40 000 лв., които в момента се събират. Партньор е сдружението на общините, в момента българските местни власти даряват активно.