Най-големият айсберг в света се разпада

Най-големият айсберг в света A23 „бързо се разпада“ на няколко огромни „много големи парчета“. Преди това той е тежал почти трилион метрични тона (1,1 трилиона тона) и е покривал площ от 3672 квадратни километра, което е сравнимо с размера на американския щат Роуд Айлънд.

Учените следят отблизо този айсберг от 1986 г., когато се е откъснал от ледения шелф Филхнер-Роне в Антарктида. Оттогава A23a многократно е носил титлата „най-големият съществуващ айсберг“, само временно надминат от още по-големи, но по-малко издръжливи айсберги като A68 през 2017 г. и A76 през 2021 г., съобщава БГНЕС, като се позовава на Си Ен Ен.

Океанографът на Британското антарктическо проучване (BAS) Андрю Майърс казва, че айсбергът бързо се разпада и отделя много големи фрагменти, които самите са класифицирани като големи айсберги от Националния леден център на САЩ. „Мега айсбергът“ вече се е свил до около 1700 квадратни километра, казва Майерс. A23a остана заклещен на дъното на морето Уедъл в Антарктида повече от 30 години, вероятно докато не се бе свил толкова много, че загуби сцеплението си с морското дъно. След това беше понесен от океанските течения през 2020 г., докато отново не се заклещи в това, което е известно като колона на Тейлър - вихър, който се образува, когато течение се сблъска с подводна планина. Миналия декември беше съобщено, че айсбергът отново се движи. През март тази година той заседна на континенталния шелф, но се освободи отново през май и продължи да се носи.

Майерс обясни обстоятелствата около разпадането на айсберга: „Откакто се отдели от шелфа през май, след като беше заседнал няколко месеца през март, той следва мощно струйно течение, известно като Южноантарктически циркумполярен течещен фронт (SACCF), което се движи обратно на часовниковата стрелка около Южна Джорджия. Това течение вероятно в крайна сметка ще отнесе айсберга и неговите отломки на североизток - все още в така наречената алея на айсбергите“.

Той отбеляза, че A23a „следва съдбата“ на други преди това наречени мега-айсберги (A68 и A76), които също се разпаднаха близо до Южна Джорджия - британска отвъдморска територия в южната част на Атлантическия океан. A23a обаче е съществувал по-дълго от двата предишни.

Кой е най-големият айсберг в света в момента

След разпадането му титлата на най-големия айсберг в света сега принадлежи на D15a, който е с размери около 3000 квадратни километра. Според Майерс, той е „доста постоянно“ разположен край бреговете на Антарктида, близо до австралийската база Дейвис. A23a в момента държи титлата на втория по големина айсберг в света, но Майерс казва, че това вероятно „ще се промени бързо“, тъй като продължава да се „фрагментира“.