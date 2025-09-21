МИ6 набира шпиони в Русия чрез тъмната мрежа

Британското външно разузнаване МИ6 стартира своя специализирана платформа за изпращане на съобщения - "Сайлънт Къриър" (Silent Courier, "тих куриер"), в тъмната мрежа. Така Лондон се надява да привлече потенциални информатори от различни страни, особено от Русия, съобщи Би Би Си.

Както съобщават от британското външно министерство, тази защитена платформа трябва да опрости процеса на набиране на служители за разузнавателните служби. Създаването ѝ е насочено към укрепване на националната сигурност на Обединеното кралство.

Очаква се напускащият директор на МИ6 сър Ричард Мур, който е в командировка в Истанбул, да обясни стъпката на агенцията. В края на септември постът на ръководител на MИ6 ще бъде зает за първи път в историята от жена - Блейз Метревели.

"Националната сигурност е първостепенна отговорност на всяко правителство и е в основата на Плана за промяна на министър-председателя", заяви британският външен министър Ивет Купър преди официалното съобщение на MИ6. "Тъй като светът се променя и заплахите, пред които сме изправени, се умножават, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници", допълни тя.

Всеки, който желае да се свърже по сигурен начин с Обединеното кралство, за да предаде чувствителна информация, свързана с тероризъм или враждебни разузнавателни дейности, може да получи достъп до портала Silent Courier. Инструкциите за използване на платформата ще бъдат публикувани в проверения канал на MИ6 в YouTube.

Великобритания не е първата западна държава, която използва такъв механизъм за ангажиране на агенти. Централното разузнавателно управление на САЩ следва същия подход от 2023 г. насам, посочва Би Би Си.