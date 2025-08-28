Бивш бодигард проговаря за "купонджията" Ким Чен Ун

Кан Джин, работил в севернокорейските тайни служби, проговаря за тайните на елита. В интервю за DimpleVideo той споделя за годините, в които е охранявал вилите на семейство Ким.

Едва 17-годишен, Джин става част от Отдел 974 - личната охрана на лидера на КНДР. Близо 13 години Джин е бодигард на Ким Чен Ир, след което успява да напусне страната.

Бившият телохранител твърди, че Ким Чен Ун е лидерът с най-много частни вили в света.

"Всяко място с красива природа става вила на Ким. Специални войници пазят тези места. Те започват на 17-годишна възраст и не могат да се измъкнат от служба в следващите 13 години. Учеха ни да посветим живота си на Вожда - ако той умре, гардовете му трябва за го последват в отвъдното", спомня си Кан Джин.

Според него не дворец в Пхненян, а вилата "Уонсан" е мястото, където живее в лукс и изолация лидерът на КНДР. Там не могат да припарят дори най-високопоставените служители на севернокорейското правителство. "Дори братята му не можеха да получат достъп. Жена му и децата могат да влизат в по-малките постройки, а до така наречения "център" достъп има само Ким", разказва Джин.

По думите му вилата е толкова близо до Китай, че не може да бъде бомбардирана по никакъв начин.

Джин разказва за партитата на елита. Гостите пристигали след 8 ч. вечерта и купонясвали до 2-3 сутринта. Пиели ликьори "Наполеон" и пушели скъпи цигари.

"Всички известни певци, музиканти, актьори в Северна Корея изнасяха представления вечер само за Ким. Момичета на възраст 17-20 години, най-красивите в страната, също идваха във вилите. Първо ги тестваха за болести, после ги разпределяна в отделни стаи и всяка чакаше да бъде повикана - след седмици или дори месеци. Ким поръчваше най-хубавата храна и алкохол в света, най-хубавите цигари. "Отрядът за удоволствие", изпълнителите, 30-40 жени идваха всеки ден само за петима мъже", спомня си бившият бодигард, според когото вилата си имала дори имало яхтено пристанище. Там е и конюшнята с белия кон, с който Ким Чен Ун често позира на снимки.

"Около вилата имаше много билки. Заблудени хора идваха да берат, а ако пазачите ги хванеха, директно ги убиваха. Така печелеха медали. "Само мъртвите остават тихи" е правило, което се предава през поколенията в династията Ким", обяснява Джин.

Бодигардовете никога не били канени на партитата. Те дори не знаели за децата на Ким Чен Ир, включително за самия Ким Чен Ун, преди той да стане лидер. На учителите, които идвали да обучават наследниците, им било забранено да ги наричат по име, обръщали се с "принцесо" или "млади господарю".

След като "остарява" и навършва 30 години, Джин се връща към обикновения живот. И открива пропастта между елита и останалите севернокорейци. Точно това го кара да избяга от страната