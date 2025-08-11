Свободните офис площи в София паднаха под 13%

Делът на свободните офиси в столицата продължава да се свива и през второто тримесечие на годината достигна най-ниските си нива за последните 3.5 години. Към края на юли 2025 г. незаети са 12.9% от предлаганите офис площи, съобщават от к онсултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем е спадът в централната градска част, коментираха от компанията.

През второто тримесечие са усвоени 41 000 кв. м - нови договори и подновяване на съществуващи. Предното тримесечие активността за наемане и пренаемане бе по-силна, тогава брутното усвояване бе на 46 000 кв. м.

Традиционно, близо 2/3 от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги. Има и нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката., посочват от Cushman & Wakefield | Forton.

От Cushman & Wakefield | Forton отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията е наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти е удвоил своя обем. Около 4/5 от целия обем новонаети площи е в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. Черни връх, бул. България. Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.