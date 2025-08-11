Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наемите на офиси в центъра на София достигнаха 20 лв. на кв. м

Свободните офис площи в столицата паднаха под 13%

11 Авг. 2025

Делът на свободните офиси в столицата продължава да се свива и през второто тримесечие на годината достигна най-ниските си нива за последните 3.5 години. Към края на юли 2025 г. незаети са 12.9% от предлаганите офис площи, съобщават от к онсултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton. 

Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем е спадът в централната градска част, коментираха от компанията. 

През второто тримесечие са усвоени 41 000 кв. м  - нови договори и подновяване на съществуващи. Предното тримесечие активността за наемане и пренаемане бе по-силна, тогава брутното усвояване бе на 46 000 кв. м.

Традиционно, близо 2/3 от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги. Има и нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката., посочват от Cushman & Wakefield | Forton.

От Cushman & Wakefield | Forton отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията е наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти е удвоил своя обем. Около 4/5 от целия обем новонаети площи е в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. Черни връх, бул. България. Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

офис сгради, имотен пазар

Още новини по темата

Нови вилни селища никнат край София
21 Юни 2025

Сделките с жилища падат през първите три месеца на годината
22 Апр. 2025

Жилищата в провинцията поскъпват по-бързо от тези в София
18 Окт. 2024

Германски пенсионери заменят руснаците на пазара на имоти по морето
07 Юли 2024

Високите цени на имотите у нас отказват и гръцките купувачи
20 Май 2024

Елин Пелин надви и областни градове по нови строежи
04 Март 2023

Жилищните наеми се качват след дългия ковид застой

19 Февр. 2023

Да купя ли (апартамент), да изчакам ли...

10 Дек. 2022

Да направим стрес-тест на имотния пазар
02 Септ. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИМОТИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар