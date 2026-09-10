Бивш президент на Еквадор е осъден заради нелегална търговия с ковид тестове

Еквадорски съд осъди бившия президент Абдала Букарам и сина му Хакобо на девет години и четири месеца затвор за престъпления свързани с неправомерната продажба на тестове за КОВИД-19 и други медицински консумативи през 2020 г., предадава БТА, като се позовава на испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Освен Букарам и сина му, които бяха осъдени като сътрудници, бивш агент на Транспортната агенция на Кито (AMT), идентифициран като Леандро Беронес, също беше осъден на 13 години и четири месеца затвор, докато израелският гражданин Шейнман Орен получи присъда от две години и осем месеца след сътрудничество с властите.

Съдиите приеха теорията на прокурора по делото, който миналия май поиска осъдителна присъда срещу четиримата, след като ги обвини в „сътрудничество между март и август 2020 година с престъпна организация, която е получила икономически облаги“ от продажбата на около 21 000 теста за КОВИД-19 и други медицински консумативи.

Съдът нареди на Букарам и сина му да платят глоба от приблизително 9640 щатски долара.

Последните три пъти магистратите обявиха изслушването за неуспешно, тъй като Букарам беше приеман в отделения за интензивно лечение в дните на насрочените съдебни заседания след претърпяна спешна операция на сърцето.

Според адвокатите му той не е успял да се възстанови от операцията.

Бившият президент остава хоспитализиран в северната част на Гуаякил, най-населеният град в страната, където живее от миналата седмица. Съдиите бяха разпоредили ареста му след освобождаването му от болницата.

Вчера, когато болницата разреши изписването му, съдът беше уведомен и свързан чрез видеовръзка, под полицейско наблюдение, за да го информира за решението.

Според разследването на прокуратурата, двама израелци, Орен и друг мъж, убит през 2020 година в затвора „Литорал“ - най-населеният и опасен затвор в страната, разположен в Гуаякил, са били отговорни за транспортирането на тестовете под наблюдението на служителите от Транспортната агенция от Кито до дома на бившия президент, където той „съхранил и други медицински консумативи, като маски и ланцети за вземане на проби“.

Освен това, някои от замесените са се представяли за членове на дипломатическия корпус и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ, за да улеснят движението им.

Тестовете са били продавани в няколко провинции на страната „без фактури и без плащане на данъци на държавата“, според прокуратурата.

Двама други служители от Транспортната агенция, които са били част от президентската охрана, вече са били осъдени по това дело и са получили намалени присъди, след като са се признали за виновни.

Бившият президент Букарам беше в изгнание в продължение на две десетилетия в Панама и се завърна в Еквадор през 2017 г., когато изтече давността по обвиненията в корупция, за които е бил издирван от еквадорските власти.