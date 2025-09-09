Американският колеж откри с 4 дни по-рано учебната година

Първият звънец за хиляди ученици ще бие на 15 септември, но едно училище вече откри новата учебна година. Американският колеж започна учебните занятия четири дни по-рано. Като иновативна гимназия, колежът започва по-рано новата учебна година с цел да предостави четири допълнителни дни, посветени на професионалното развитие на учители с акцент върху сътрудничеството при усъвършенстване на педагогическите практики и инструменти за оценяване на ученическите постижения. По този начин колежаните черпят познания от преподаватели, които непрекъснато надграждат уменията си, обясниха от учебното заведение.

Всички семейства на ученици, приети в Американския колеж в София след успешно положен приемен изпит, могат да кандидатстват ежегодно за намаляване на таксата за обучение на база финансова нужда. Семействата извън София могат да получат допълнително намаление заради разходите за настаняване, благодарение на щедри дарения от благодетелите на колежа. Тази година Американският колеж в София отпусна 2 547 073 лв (1 302 298 евро) като част от програмата за намаляване на учебната такса, както и 29 пълни стипендии.

Тазгодишните зрелостници от Випуск 2025 са приети в едни от най-престижните образователни институции в света и в България. Сред тях са университетите Йейл, Дюк и UCLA в Съединените щати; Оксфорд, Лондонското училище по икономика и Сейнт Андрюс във Великобритания; Университет „Бокони“ в Италия и Университет „Еразъм“ в Ротердам, Нидерландия; Американският университет в Благоевград, Софийският университет, Медицинският университет – София, както и Университетът за наука и технологии в Хонконг.

Основан през 1860 г., Американският колеж в София е най-старото американско учебно заведение извън САЩ и водеща частна гимназия в България. Учебният комплекс, разположен на 116 декара в София, включва модерни класни стаи, научни лаборатории, театри, спортни съоръжения и напълно оборудвано общежитие за 28 ученици, което приема възпитаници от населени места извън София. Сред възпитаниците на колежа са изявени български общественици и водещи специалисти в областта на културата, науката, медицината и образованието, допринасящи със своя богат академичен и професионален опит и лидерството си за развитието на България.