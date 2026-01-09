"Рио Тинто" и "Гленкор" преговарят за създаването на най-голямата минна компания в света

Британската минна компания "Рио Тинто" води преговори за закупуване на базираната в Швейцария мултинационална минна корпорация "Гленкор", предадоха световните медии. Този ход може да създаде най-голямата минна компания в света с обща стойност над $200 млрд.. "Рио Тинто" трябва да съобщи офертата си до 5 февруари.

Двете компании потвърдиха в изявления снощи, че обсъждат потенциално обединяване на някои или всички свои бизнеси, което може да включва сливане с акции. И двете компании притежават големи медни мини, чиито цени стигат рекордни нива. Обединението ще създаде мощен конкурент за настоящата най-голяма минна компания в света BHP Group.

"Гленкор" заяви пред акционерите: "Гленкор" отбелязва скорошните медийни спекулации и потвърждава, че е в предварителни разговори с Rio Tinto plc и Rio Tinto Limited относно евентуално обединяване на някои или всички бизнеси, което може да включва сливане с акции между "Рио Тинто" и "Гленкор".

Настоящото очакване на страните е, че всяка сделка за сливане ще бъде осъществена чрез придобиването на "Гленкор" от "Рио Тинто" чрез одобрена от съда схема за споразумение. "Рио Тинто" също потвърди, че двете компании водят предварителни дискусии.

"Рио Тинто" и "Гленкор" са правили опити за сливане през 2014 г., когато "Рио" отхвърли сливане с по-малкия си конкурент. Разговорите бяха подновени през 2024 г., но тогава компаниите не постигнаха споразумение по отделни въпроси. След това "Рио Тинто" назначи за нов главен изпълнителен директор Саймън Трот, който се фокусира върху намаляването на разходите и продажбите на активи.

Въглищата могат да се окажат потенциален проблем в преговорите. През 2018 г. Рио стана единствената голяма световна минна компания, която се отказа от въглищните си активи, а "Гленкор" е един от най-големите световни производители и износители на въглища.