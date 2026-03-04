Медия без
И Агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е с нов началник

Марта Петрова заема поста председател след освобождаването на Бойко Рановски

Днес, 14:07

Правителството назначи Марта Петрова за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Решението е взето на заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Досега начело на агенцията бе Бойко Рановски, който в края на миналата година зае поста след освобождаването на Малина Крумова. Рановски бе повишен от зам.-председател до председател на 1 декември 2025 г. временно - до избирането на титуляр. 

От МС не дават никаква информация за новата председателка. 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е създадена да работи за повишаване на пътната безопасност в България. Преобладават оценките, че това е бюрократична структура, която харчи бюджетни пари, без да показва ефективност. 

